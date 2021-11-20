В Казахстане разрабатывается новая «Концепция антикоррупционной политики на 5 лет». Думаю, это еще одно из бесполезных действий нашей власти. Опять не понять, где же тут элементы, на основании которых можно сделать заключение, что концепция приведет к задуманной цели. Нет в ней хребта.

И вот уже председатель Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов высказался за отход от так называемой «палочной системы» - когда итоги работы той и или иной правоохранительной службы и отдельного работника подводились по количеству выявленных преступлений и чем больше дел (палочек), тем лучше. Теперь оказалось, что это наносит ущерб репутации страны. Видимо, теперь оперативный работник может спокойно сидеть в кабинете и преступлений не выявлять. Значит, в стране все тихо, взяток нет, хищений нет, акимы и министры все, как на подбор, честные. Ну просто идеальная страна, построенная Елбасы. И за все это правоохранителям начисляются приличные зарплаты.

Я не знаю, сколько получает простой опер, но в мае 2021 года портал Tengrinews сообщал, что должность председателя Агентства по противодействию коррупции относится к категории политических государственных служащих и его должностной оклад составляет 1 208 882 тенге. Его первый заместитель получает 911 041 тенге, а заместители (их количество не уточнялось) по 852 287 тенге. Дороговато обходится нам имидж страны.

Говорят, что шикарная рама скрывает несовершенство картины, что мы и пытаемся сделать. Как всегда, нас вынуждают слепо следовать указаниям власти. И мы не знаем, что она сделает с нами - поведет к торжеству или к гибели.

Пока у нас торжествует коррупция. Дерево коррупции в нашей стране высокое, толстое и развесистое до крайности. Взяточничество превратилось в грозную силу.

В силу своего возраста и как человек, имевший прямое отношение к борьбе с экономическими преступлениями, могу смело заявить, что в СССР коррупция таких размеров не имела. Инспектор ОБХСС, выявивший взятку, сразу приобретал статус, как минимум, способного работника. Настолько редки были взятки. Что же случилось? Это как какая-то расплата за независимость. Мне кажется, что от нее пострадал народ. Партийная верхушка сумела пристроиться потеплее. В результате преступной приватизации они захватили собственность и власть. Они совершили скачок прямо в заколдованный круг Ротшильдов. Маленькая кучка и некоторые семьи враз стали обладателями сомнительно огромных состояний. Нас просто вынуждают «жить как все». Либо жить тяжело искренним и честным. Отсюда и хищения, и взятки.

Что делать? Ответ простой. Бороться по настоящему, а не для вида. В сентябре 2021 года в Шымкенте на 150 млн тенге оштрафовали чиновника из управления госдоходов за взятку в 5 млн. Да для него это как укус комара для слона. Не знаю, мне показалось или действительно так, но в последнее время в решениях судов все чаще появляется приписка «без конфискации», Ну как из Святого Писания: «Судия славен милосердием».

Только ощутимый тюремный срок и полная конфискация имущества смогут снизить уровень коррупции. Я посоветовал бы разработчикам законов ознакомиться с советским Уголовно-процессуальным кодексом. Там четко определялось количество ложек и простыней, которые оставлялись семье осужденного за экономические преступления. В случаях, когда тот же особняк записан на тестя или свата, проверить и их.

Еще в старину говорили, что укравший овцу и не понесший за это сурового наказания, замышляет увести и корову. А писатели Вайнеры сказали «Поощрять зло безнаказанностью так же преступно, как творить его, ибо ненаказанное зло осуществляет себя добродетелью». И действительно, чиновник, делающий свою работу, но за взятку, считает, что он сделал добро.

Но самым эффективным способом борьбы с коррупцией остаются самый простой - не давать взятки.