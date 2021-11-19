10 ноября в Казахстан привезли американскую вакцину Pfizer/BioNTech. Сначала ее собирались колоть подросткам и беременным, потом пообещали расширить список. Но чудо было недолгим. Уже 16 ноября министр здравоохранения Алексей ЦОЙ выступил на заседании правительства. Как говорится, сказал и фокус показал. А фокус заключается в том, что для большинства казахстанцев заокеанская вакцина станет платной. С ценой еще не определились, документы только предстоит разработать. Но премьер-министр Аскар Мамин это предложение уже поддержал.

Предложение более чем неожиданное. В конце октября руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями КСЭК Минздрава РК Нуршай Азимбаева заявляла республиканским СМИ, что отпуск Pfizer платно не планируется. Но, когда вакцина приехала в страну, планы чиновников резко изменились. Причем никто даже не потрудился обосновать необходимость такого решения. Пообщались в кулуарном междусабойчике и озвучили решение.

На мой взгляд, это решение правительства больше похоже на диверсию или мошенническую схему. Судите сами. Вакцину правительство закупает за счет бюджета, то есть за наши с вами налоги. Не Цой же из кармана вытащил сотни миллионов тенге. Теперь купленные за наш счет вакцины нам предлагают купить повторно, теперь у государства. Как вам схема? Судя по затишью в республиканских СМИ, такой расклад дел всех устроил. Из немногочисленных комментариев Цоя можно сделать один вывод: Pfizer нужен только тем казахстанцам, которые хотят за границу.

- Мы планируем, что во всех регионах Казахстана обеспечим возможность, чтобы данная вакцина могла быть использована в коммерческом сегменте. Для остальных, кто связывает вакцинацию с международными поездками, будет возможность получить такую вакцину, - приводит цитату Цоя портал Tengrinews.

Как трактовать слова министра, непонятно. То ли у нас в стране вводят новый ковидный налог на заграничные путешествия и командировки. То ли министр не верит, что люди могут просто не доверять российской и казахстанской вакцинам. Хотя оснований для недоверия правительству у общества более чем достаточно. Вспомнить хотя бы странности с официальной статистикой зараженных и умерших.

Забыл, по всей видимости, Алексей Цой и о рекомендации Минздрава РК, согласно которой казахстанцам, которые привились векторным «Спутником V», следует ревакцинироваться через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или мРНК-вакциной (Pfizer). Теперь для всех будет бесплатно доступен только «Спутник Лайт».

Пока же министр Цой подбрасывает дрова в огонь антиваксеров и сомневающихся. Теперь к аргументам о плохой процедуре медотвода или отсутствия выбора вакцин можно смело добавлять и такой: похоже, наши чиновники пытаются не спасти нацию от заразы, а заработать на людях. Кстати, среди комментариев в Интернете к новости о платной вакцине я нашел и такое сообщение: «Когда будет война, наши министры будут продавать народу патроны и хлеб...»

Что ж, посмотрим сколько соотечественников поддадутся на предложение Алексея Цоя.