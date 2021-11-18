Новое постановление главный государственный санитарный врач региона Ермухаенбет Даулетбаев подписал сегодня, 18 ноября. Документ вступает в силу сегодня же.

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В постановлении прописали ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, неполучивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) для организаций, утвержденных п. 1 ПГГСВ РК 38.

Форумы, конференции, а также семейные, памятные мероприятия разрешено проводить в объектах, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии «зеленого статуса».

Также с сегодняшнего дня разрешено работать развлекательным зонам в ТРЦ. Деятельность аквапарков приостановлена, но объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 44.

Аттракционам на открытом воздухе разрешили работать без каких-либо ограничений.