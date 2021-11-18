Настоящая война развернулась за кресло председателя объединения собственников имущества (ОСИ) в столичном ЖК Highvill. Противоборство двух конкурирующих сторон вылилось в скандал. Возможно, это противостояние не получило бы широкой огласки, если бы не именитые жильцы. В "умном доме" проживает депутат мажилиса парламента Альберт Рау. Соседи обвиняют его в превышении полномочий, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Альберт Рау / Фото Informburo.kz

В элитном столичном ЖК переход от КСК к ОСИ обернулся затяжным спором. Если в простых домах найти человека, желающего взять на себя эти хлопоты из числа жильцов, бывает проблематично, то в "Хайвилле", где живут депутаты и министры, идёт борьба за председательство. По словам собственников квартир и коммерческих помещений, председатель, который работает уже год, не справляется.

"У нас не убиралось, не было озеленения. Предыдущая обслуживающая компания, которую изгнали, она нам в год два раза мыла витрины, – пожаловалась предпринимательница Зарема Сардалова. – В общем, их работу мы чувствовали. По первому зову всегда электрик, сантехник".

Часть жильцов избрала нового председателя ОСИ, который хочет вернуть предыдущую обслуживающую компанию и навести порядок. Но приступить к обязанностям, по словам тех, кто его избирал, попросту не дают. В домашнем чате, где идёт бурное обсуждение, свою позицию высказал мажилисмен Альберт Рау. Он написал, что подключит к этому делу МВД и Министерство юстиции. Соседи уверены, что народный избранник превышает полномочия, и даже отправили коллективное заявление Елбасы, президенту, в мажилис, в прокуратуру и другие инстанции.

"Департамент юстиции ответил, что Рау к ним не обращался. Они не знают, кто такой депутат Рау, ни с какими вопросами, заявлениями и так далее. Тогда каким образом у него справка оказалась с юстиции, которую он опубликовал в чате? И почему, как он пишет, что больше такого не допустит?" – спрашивает адвокат Гульшат Дуйсенова.

Сам же Альбер Рау считает, что полномочий не превышал и просто переживает за дом, в котором живёт. Также депутат отметил, что собственники попросили его войти в совет ОСИ. И он был вынужден согласиться на предложение.

"Я имею право на то, чтобы в доме установилось всё по закону", – заявил Рау.

Спор еще продолжается. Одно очевидно в этой истории: спорные вопросы при переходе от КСК на ОСИ затронули всех, невзирая на должности и положение.

Альберт Рау стал депутатом мажилиса в 2017 году. Свою трудовую деятельность Рау начинал с должности энергетика Коржункольского рудника ССГОКа города Лисаковск Костанайской области.

Работал председателем Лисаковского городского Совета народных депутатов, заместителем главы Лисаковской городской администрации. Занимал должность аким города Лисаковск. Позже был назначен заместителем акима Костанайской области. Спустя два года получил работу в правлении нацкомпании "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка".

С 2008 по 2010 годы Альберт Рау был акимом Акмолинской области. Позже Альберт Рау занимал должность первого вице-министра по инвестициям и развитию РК.

По закону казахстанцы должны зарегистрировать объединения собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества (ПТ) до 1 июля 2022 года. Процесс этот продвигается непросто: казахстанцы не спешат переходить на новую форму управления домами, многие обеспокоены тем, что в результате подорожает обслуживание общей собственности.

Основной принцип ОСИ и ПТ: "один дом – одно объединение, один счёт". По задумке авторов реформы, это сделает управление домами более прозрачным. Сейчас же в одном КСК могут обслуживаться десятки или даже сотни домов, и жильцы не могут понять, на что идут их деньги.