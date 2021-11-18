Автомобили с российскими номерами первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев сравнил с человеком, у которого нет гражданства, передает Informburo.kz. Для многих владельцев таких авто отсутствие юрисдикций развязало руки, считает Даурен Абаев.

"Автомобили с российскими номерами, которые не зарегистрированы ни в Казахстане, ни в России – это по факту авто без номеров, это как человек без гражданства. Для многих таких автовладельцев отсутствие юрисдикций развязало руки. Около 1,5 тысяч аварий по всей стране, свыше 200 погибших, десятки тысяч нарушений без уплаты каких-либо штрафов. Такова цена, которую общество платит за эту "серую" схему", – сказал Даурен Абаев в эфире программы "Открытый диалог".

Он отметил, что эта проблема должна волновать всех автомобилистов, так как каждый может столкнутся с таким водителем на дороге.

В начале ноября казахстанские владельцы автомобилей с российскими номерами пожаловались на проверки полиции. Если машина не зарегистрирована в РК, её водворяют на специальную стоянку. В МВД пояснили, что таким образом хотят выявить авто с российской регистрацией, которые эксплуатируются на территории Казахстана, но не состоят на учёте ни в РФ, ни в РК. Таких машин в Казахстане насчитывается 88 тысяч.

Водители в разных регионах страны собирались возле спецЦОНов или у зданий полиции и заявляли, что регистрация автомобилей обойдётся им слишком дорого – придётся заплатить больше стоимости самой машины. Однако в МВД пояснили, что каких-либо исключений или послаблений для таких случаев не предусмотрено.