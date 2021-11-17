Район Костанай-2 на один день останется без холодной воды
17 ноября 2021, 19:41 | ЖКХ
Об этом сообщает ситуационный центр IKomek в своем Instagram. Причина отключения - аварийно-восстановительные работе на сетях водопровода по ул. Промышленная в границах улиц Промышленная – Назарбаева.
Иллюстративное фото pixabay.com
18 ноября с 09.00 до 23.00 будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:
Жилые дома:
- Ул. Станционная 64, 66, 72, 72/2, 74, 76, 78, 80
- Ул. Белинского 3
Частный жилой сектор:
- Весь 2-й Костанай в границах от ул. Жуковского до Станционная 80
Соц. объекты:
- Средняя школа №122 по ул. Белинского 5
- Ясли-Сад №1 по ул. Белинского 5
- Городской Дворец культуры «Мирас» по ул. Белинского 5
- Центр поддержки детей, находящиеся в тяжелой ситуации по ул. Белинского 5
- Костанай МБИ по ул. Промышленная 45
- ЕвразКаспиан Сталь по ул. Промышленная 41/2а
- Агромаш Холдинг KZ по ул. Промышленная 41/2а
- Сарыарка Авто Пром по ул. Промышленная 41
- Индустриальная зона
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