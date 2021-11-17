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Район Костанай-2 на один день останется без холодной воды

17 ноября 2021, 19:41 |  ЖКХ

Об этом сообщает ситуационный центр IKomek  в своем Instagram. Причина отключения - аварийно-восстановительные работе на сетях водопровода по ул. Промышленная в границах улиц Промышленная – Назарбаева.

Иллюстративное фото pixabay.com

18 ноября с 09.00 до 23.00 будет прекращена подача питьевой воды  по следующим адресам:

Жилые дома:

  • Ул. Станционная 64, 66, 72, 72/2, 74, 76, 78, 80
  • Ул. Белинского 3

Частный жилой сектор:

  • Весь 2-й Костанай в границах от ул. Жуковского до Станционная 80

Соц. объекты:

  • Средняя школа №122 по ул. Белинского 5
  • Ясли-Сад №1 по ул. Белинского 5
  • Городской Дворец культуры «Мирас» по ул. Белинского 5
  • Центр поддержки детей, находящиеся в тяжелой ситуации по ул. Белинского 5
  • Костанай МБИ по ул. Промышленная 45
  • ЕвразКаспиан Сталь по ул. Промышленная 41/2а
  • Агромаш Холдинг KZ по ул. Промышленная 41/2а
  • Сарыарка Авто Пром по ул. Промышленная 41
  • Индустриальная зона