Об этом сообщает ситуационный центр IKomek в своем Instagram. Причина отключения - аварийно-восстановительные работе на сетях водопровода по ул. Промышленная в границах улиц Промышленная – Назарбаева.

Иллюстративное фото pixabay.com

18 ноября с 09.00 до 23.00 будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:



Жилые дома:

Ул. Станционная 64, 66, 72, 72/2, 74, 76, 78, 80

Ул. Белинского 3

Частный жилой сектор:

Весь 2-й Костанай в границах от ул. Жуковского до Станционная 80

Соц. объекты: