По прогнозам синоптиков, в четверг, 18 ноября, на востоке и юго-востоке области ожидается снег, низовая метель, туман. В пятницу, 19 ноября, на северо-западе области прогнозируется небольшой снег, метель. А в субботу, 20 ноября, на севере области пройдет небольшой снег, ожидается метель.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня прогнозируется переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг по области будет 12-17, на севере 20, на юге 8 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём будет -5...-10°С, на севере области -12...-18°С. В пятницу ночью будет ещё холоднее: -15...-20°С, на востоке области -25°С. Днём ожидаем -2...-7°С, на востоке -10°С. В субботу ночью термометры покажут -5...-10°С, на востоке -13°С. Днем будет 0...-5°С, на востоке -8°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -15...-17°С, днём -8...-10°С. В пятницу: ночью -18...-20°С, днём -5...-7°С. В субботу: ночью -5...-7°С, днём -3...-5°С.

В четверг ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на востоке и юго-востоке области 15-20 м/с. В пятницу и субботу ветер будет юго-западным, средняя скорость на большей части территории области составит 9-14 м/с. В пятницу на северо-западе и в субботу на севере области прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с.