Это первое в истории Казахстана соглашение, которое соответствует принципам режима "открытого неба", передает Informburo.kz.

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Мажилис одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и США о воздушном сообщении. Документ передали на рассмотрение в сенат.

Согласно соглашению, стороны могут выполнять полёты без ограничений по количеству авиакомпаний, пунктов назначения и частот, в том числе с пятой степенью "свободы воздуха" для пассажирских перевозок.

Соглашение является первым в истории страны в режиме "открытого неба", то есть любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полёты с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город Соединённых Штатов Америки, а также грузовые полёты между пунктами Соединённых Штатов Америки и любыми пунктами за пределами США.

"Это первое соглашение, которое несёт в себе элементы пятой и седьмой степеней свободы. Это позволяет казахстанской авиакомпании привезти пассажиров в США и оттуда лететь транзитом в третью страну. Кроме того, американская компания из Казахстана может перевезти груз в Турцию, а казахстанская компания – из США в Канаду, без каких-либо дополнительных соглашений", – пояснил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

Он отметил, что в 2019 году из Казахстана в США вылетело около 164 тысяч пассажиров. После ратификации соглашения казахстанские авиакомпании ("Эйр Астана" и SCAT) должны будут получить сертификаты безопасности в США и заключить соглашения с Boeing и Airbus.

"На последнем совещании авиакомпании просили трёхлетний срок для получения сертификата авиабезопасности, чтобы сдать его в авиагентство США, и приобрести самолёты в лизинг. Эти процедуры должны завершиться в 2024 году", – сообщил министр.