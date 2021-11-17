За 7 дней проведения ОПМ Hi-Tech в Костанайской области полицейские выявили несколько преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Широкомасштабная акция проходила с 8-го по 14 ноября.

- Выявили жителя Костаная, который через объявления на сайте OLX.kz продавал микронаушники, - сообщил сегодня, 17 ноября, на брифинге старший оперуполномоченный по особо важным делам ДП Костанайской области Канат УТЕГЕНОВ. - Они являются спецсредством, которое используется только при оперативных мероприятиях, продавать их нельзя. Продавец задержан, проводятся следственные действия. В Рудном женщина использовала персональные данные и фотографию другой девушки, которые она скачала из соцсетей, чтобы разместить на сайте знакомств, при этом указала свой номер телефон. Девушки друг друга не знают, конфликта между ними не было, никакой личной выгоды не было. В интересах следствия данные по этому делу пока разгласить не могу.

Больше всего преступлений из сферы высоких технологий совершается в банковской сфере и связаны с телефонным мошенничеством, на втором месте - правонарушения, совершаемые через сайт OLX.kz.

- Житель Аулиекольского района путем обмана и злоупотреблением доверия оформил через микрокредитную организацию несколько онлайн-кредитов в сумме от 500 до 800 тысяч тенге, - перечислил Утегенов выявленные в ходе ОПМ преступления. - Общий ущерб составил около 4 млн тенге. Житель района Беимбета Майлина выставил через сайт OLX.kz объявление о продаже скутера. После того, как продавец получил предоплату в размере 155 000 тенге, он заблокировал номер телефона покупателя, а товар так и не предоставил. Были выявлены и другие мошенники, продавшие несуществующие вещи через этот сайт. В связи с чем хотелось бы напомнить, чтобы люди были осторожнее. Во время оперативно-профилактических мероприятий в местах наибольшей проходимости было размещено более 1 000 плакатов с предупреждениями об интернет-мошенничестве.

Канат Утегенов советует - если вам позвонили на мобильный телефон из «службы безопасности банка» или от «менеджеров банка», прекратите разговор и перезвоните в службу безопасности или call-центр банка. Тем более, если звонившие просят скачать какие-то приложения, а потом сообщить номер счета, СV-код и другую личную информацию. Все это необходимо злоумышленникам для удаленного перевода денег со счета.

- Очень часто звонят под видом покупателей сайта OLX.kz, говорят, что хотят купить товар, отправляют ссылку, в которой вроде бы ничего особенного, - привел пример спикер. - Но при заполнении данных по этой ссылке мошенники могут перевести деньги на свой личный счет. Хочу напомнить, что на сайте OLX.kz нет таких услуг, как доставка, курьер, поэтому не нужно отправлять номера карт за оплату этих услуг. Еще один из распространенных видов мошенничества - объявления о сдаче квартир в аренду посуточно и на длительный срок. Объявления выставляют по привлекательной цене, а после получения предоплаты или полной оплаты мошенники блокируют клиентов, либо меняют номера телефонов. Не распространяйте данные об удостоверении личности, не скидывайте личные документы.

- Несут ли ответственность за размещение мошеннических объявлений владельцы сайтов? Были ли жалобы на международный интернет-магазин Wildberries, который работает в Казахатане, но цены выставляет в российских рублях и не всегда корректно списывает суммы за покупку вещей? - поинтересовалась корреспондент «НГ».

- Сайты - это частные организации, - ответил Утегенов. - У сайта OLX.kz есть требования, по которым они работают с клиентами. Если клиенты исполняют все эти требования, то имеют право выставлять объявления. На работу сайта Wildberries претензий не поступало, это тоже частный сайт, который работает по своим правилам. Покупатель может обезопасить себя, к примеру, при помощи видеозвонка, во время которого можно попросить показать продаваемый товар, убедиться в его наличии. Либо попросить знакомых, проживающих в одном месте с продавцом, чтобы он проверил наличие товара.

- ТОО «Твой Шанс» тоже стало жертвой мошенников, которые взломали мини-АТС и совершили звонки, за которые «Казахтелеком» теперь требует несколько миллионов. Раскрываете ли вы подобные преступления? Возможно ли применить международный опыт в раскрытии таких преступлений? - спросила корреспондент «НГ».

- Тут имеется небольшая сложность, - пояснил старший оперуполномоченный. - Обычно мы устанавливаем только тех лиц, которые используют банковские карты на территории Казахстана. Звонки, как правило, совершаются из других стран. У нас есть совместный план о приграничном сотрудничестве с Челябинской и Курганской областями, но выяснить владельцев телефонных номеров невозможно, потому что мошенники используют подмену номера. Пока ни одно мошенничество, совершенное с помощью телефонных звонков из других стран, не раскрыто. Что касается международного опыта, то МВД РК разработало программу по борьбе с подобными мошенниками. Планирует закупить новое оборудование, которое должно помочь в раскрытии данных правонарушений. В целом же работать по преступлениями, связанными с другими странами, сложнее. К раскрытию каждого преступления нужен индивидуальный подход.

Как отметил Канат Утегенов, сотрудники регулярно мониторят социальные сети, сайты. Иногда созваниваются, к примеру, с арендаторами квартир, иногда сами дают объявления, чтобы выявить мошенников и установить их личность.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ