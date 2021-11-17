Об этом сегодня, 17 ноября, на брифинге в РСК сообщила директор национального центра повышения квалификации "Орлеу" Марионелла СЛЕСАРЬ. Из 59 школьных учителей отбор прошли 47, подтвердив знание английского языка на уровне от В1 и выше. Участников разделили на 2 потока.

Всего по республике Британский совет обучит 2 000 учителей.

- В октябре мы начали реализацию пилотного проекта по непрерывному профессиональному росту учителей английского языка в сотрудничестве с Британским советом, - сообщила Марионелла Васильевна. - Программа предполагает, что учителя будут обучаться онлайн, не отрываясь от процесса преподавания. Проект помимо Казахстана, реализуется в Армении, Азербайджане, Грузии, Украине и Узбекистане. Участие в таком проекте открывает широкий круг возможностей для наших учителей. Они будут не только обучаться методикам преподавания английского языка, но и применять свои знания в практике. Будут делиться своим опытом с коллегами из других стран.

Отвечая на вопросы, Слесарь пояснила, что учителей набрали из всех городов и районов области. И заверила - проблем с интернет-соединением в селах при обучении учителей возникнуть не должно.

В программе Британского совета 5 модулей. Учителей будут обучать планированию современного урока, мотивации учеников, владению IT-технологиями, способам оценивания учебных достижений, организации инклюзивного и специального образования.

- Учителя будут получать сертификаты за каждый модуль отдельно, - рассказала учитель английского языка костанайской школы № 23 им. Козыбаева Анар КУШКУРБАЕВА. - Учителям для освоения модуля нужно освоить информацию и выполнить не менее 70% заданий. Большой плюс в том, что есть возможность повторить попытку прохождения модуля, а платформа зафиксирует наивысший балл. Все модули актуальны и отражают реальные ситуации из нашей работы.

На брифинге также сообщили, что окончание курсов не повлияет на зарплату учителей.

Обучение продлится до марта 2022 года.

Фото РСК