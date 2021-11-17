Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов заявил, что параметры утилизационного сбора на автомобили не пересматривались с 2015 года, поэтому их нужно поднять и обсудить заново, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Нормы утилизационного сбора были приняты в 2015 году. После этого до сегодняшнего дня действительно не пересматривались. Сегодня этот вопрос очень остро стоит и в социальных сетях поднимается. Вы задаете мне как министру индустрии вопрос, мы, в принципе, должны быть бенефициарами, получателями конечными. Но это экологический сбор. И находится в ведении другого министерства. Но я хотел бы отметить, что этот вопрос сегодня действительно активно поднимается. Методика расчета, которая была в 2015 году, эту методику нужно поднять и посмотреть. За все это время есть и курсовая разница, и девальвационные процессы. На сегодня параметры утильсбора еще не менялись", - сказал Атамкулов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он добавил, что утильсбор необходим, чтобы защитить свой рынок и развивать машиностроение и автомобилестроение.

"Сегодня очень большое количество пессимистов. Разные суждения есть. Но хочу сказать, что когда-то нефть и сырье, которые находятся в земле, закончатся. Продавая сырье и просто покупая все время импорт без создания новых рабочих мест, высокотехнологичных мест, мы не можем. Мы должны создавать взамен переработку и обработку. Все это начинается с первого шага. Посмотрите опыт других стран, к примеру Малайзии, где понадобилось 30 лет, чтобы создать автомобильную промышленность", - добавил министр.