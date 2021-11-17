Врач объяснила, почему при ревакцинации нужно чередовать разные вакцины, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее Минздрав Казахстана сообщил, что лицам, получившим вакцинацию векторными ("Спутник V") вакцинами, следует ревакцинироваться через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или мРНК-вакциной (Pfizer); а лицам, получившим вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами, ревакцинация рекомендуется через 6 месяцев векторной ("Спутник V") или мРНК-вакциной (Pfizer). Доктор медицинских наук Ляззат Ералиева рассказала, как будет устроен порядок ревакцинации.

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Отметим, что ревакцинация взрослых в Казахстане начнется 22 ноября. Чтобы укрепить иммунную защиту от коронавируса, нужно получить одну бустерную дозу вакцины, доступную в Казахстане.

Кому положена ревакцинация?

Имеющиеся литературные данные, по результатам исследований ученых разных стран, ясно показывают, что защита от инфекции SARS-CoV-2 начинает снижаться со временем после введения начальных доз вакцин, особенно в связи с преобладанием варианта коронавируса "дельта", поэтому получение бустерной дозы (ревакцинация) со временем необходимо.

Один из примеров: в Израиле проведено крупномасштабное наблюдательное исследование почти 5 миллионов (4 791 398) граждан Израиля, получивших вакцины Pfizer/BioNTech. Исследование опубликовано в самом престижном медицинском журнале New England Journal of Medicine. Спустя 4-7 месяцев после вакцинации иммунная защита от коронавируса ослабевает с 96 до 84 процентов во всех возрастных группах. Однако вакцины продолжают эффективно защищать от тяжелых форм COVID-19. Авторы считают обоснованной ревакцинацию бустерной дозой спустя полгода после получения первых доз вакцины Pfizer/BioNTech. Поэтому, например, в США с конца августа ввели третью, дополнительную дозу вакцины для людей со сниженным иммунитетом.

В Израиле начата вакцинация третьей дозой за государственный счет для лиц 30 лет и старше. На данный момент 5,9 миллиона израильтян привиты первой дозой, 5,4 миллиона израильтян – первой и второй, 1,6 миллиона – первой, второй и третьей.

"Германия, Франция, Испания, Великобритания, Греция, Италия, Нидерланды уже проводят введение третьих доз вакцин определенным группам населения. Прежде всего ревакцинация положена тем людям, у которых после получения полного курса вакцинации прошло определенное время. Что касается групп населения, ревакцинация и поддержание противоинфекционной защиты нужны пожилым людям, людям с сопутствующими заболеваниями, подверженным риску тяжелых заболеваний, людям с иммунодефицитами, медицинским работникам, персоналу и контингенту медико-социальных и закрытых учреждений", - отметила Ералиева.

Как будет выстроен процесс ревакцинации?

По мере того как подходит время для ревакцинации, а это зависит от того, какую вакцину человек получил первоначально, из поликлиники, к которой прикреплен человек, будут вызывать на ревакцинацию путем СМС-сообщений или путем обзвона.

Как можно объяснить порядок ревакцинации, что после "Спутника V" нужно ревакцинироваться инактивированной вакциной, а после "Казвака" - векторной вакциной?

Одним из путей поддержания антител на хорошем уровне является введение гетерологичной вакцины. За основу взяты иммунологические законы, то есть вакцины, приготовленные по разным технологиям, работают в организме тоже по-разному и вызывают другой ответ.

У нас есть уже опыт стран, которые ранее начали ревакцинацию, есть рекомендации ВОЗ. Так, проведенные исследования иммунного ответа после иммунизации рекомбинантной вакциной с последующим введением вакцины мРНК показали более высокие уровни нейтрализующих антител и более высокие Т-клеточные иммунные ответы по сравнению с двумя дозами.

Разные страны сами выбирают, какую вакцину использовать в качестве бустерной. Казахстанские эксперты на основании международного опыта решили использовать гетерологичную вакцинацию. И мы, в отличие от других стран, можем себе это позволить, так как у нас имеется и векторная вакцина, и инактивированные вакцины.

То есть если человек первоначально получил инактивированную вакцину, то в дальнейшем ревакцинируется векторной вакциной, то есть "Спутником V" или мРНК-вакциной (Pfizer).

Что будет, если человек после "Казвака" захочет повторить "Казвак"? Вакцина не сработает?

Вакцина сработает, но, возможно, не так, как было бы, если бы вакцинация была другой вакциной, созданной на другой платформе. То есть уровень антител, возможно, будет ниже ожидаемого.

Нужно ли измерять уровень антител перед ревакцинацией?

Измерять концентрацию антител в крови не нужно, так как человек все равно не будет точно знать, защищен ли его организм от вируса и как надолго. Лаборатории смогут определить только уровень гуморального иммунитета, но клеточный иммунитет – нет.



Нужна ли ревакцинация людям, переболевшим коронавирусом?

Если человек прошел полный курс вакцинации, а потом переболел коронавирусом, то ревакцинация не нужна.

Изменится ли статус человека в "Ашыке" с "зеленого" на "синий", если он не пройдет ревакцинацию?

Этот вопрос еще не решен, но я считаю, что не изменится.