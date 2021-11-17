Председатель Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов заявил, что борьба со взяточничеством в Казахстане напоминает коррупционную яму, так как на место одного задержанного коррупционера приходит другой, с еще более изощренной схемой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Надо признать, что эффективность борьбы с коррупцией у нас всегда определялась количеством выявленных, расследованных, направленных в суд преступлений, а также рангом задержанных чиновников. И это было самоуспокоением. Из года в год одни и те же показатели давали, главной целью было быстро завершить дело и направить в суд. Но на место коррупционера приходит другой коррупционер, продолжает работать по той же схеме или более изощренно, или придумывает новые схемы", - сказал Ахметжанов на онлайн-встрече с представителями НПО в рамках гражданского форума.

Поэтому, по его словам, борцы с коррупцией решили сделать акцент на системное выявление и устранение причин, а не последствий.

"На сегодня ситуация в нашей сфере напоминает коррупционную яму, когда из года в год одни и те же преступления. Как будто нам выгодно на следующий год показать, что мы на уровне прошлого года выявили столько-то преступлений, расследовали, направили в суд, и как вишенка на торте - 6-7 высокопоставленных чиновников, чтобы показать полный кейс, так сказать, нашей работы и получить одобрение. Эти подходы уже не подойдут. Это наносит ущерб и репутации страны, и подрывает доверие граждан к принимаемым нами мерам", - указал Ахметжанов.

Также он попросил граждан включиться в коллективную борьбу с коррупцией.

"Важно понимать, агентство не в силах единолично побороть коррупцию. Необходимо активное вовлечение всего гражданского общества. Поэтому общественная активность обрела особую значимость при разработке проекта Концепции антикоррупционной политики на предстоящие 5 лет", - отметил глава агентства.