Путешественник Дамир КУЩЕЕВ приехал в Костанай на велосипеде сегодня, 16 ноября. Костанайская область стала пятым регионом, который посетил Дамир за 36 дней.

На брифинге в РСК Дамир отметил, что наша страна не приспособлена для велотуризма, а "картинка в телевизоре и в реальности сильно отличаются друг от друга".

- Северный регион встретил меня холодно, это был первый раз, когда я путешествовал в критическую для велотуриста температуру - минус 16 градусов, - рассказал он. - Благо, что не было встречного или бокового ветра, поэтому всё прошло на ура. Велопробег приурочен к 30-летию независимости Казахстана. Путешествую при поддержке спонсоров, в день уходит примерно 10-15 тысяч тенге - это питание и проживание. Я стараюсь популяризировать здоровый образ жизни и велотуризм среди молодёжи. 80% казахстанцев не выезжают за пределы своего региона. Многие наши соотечественники не знают, где находится Костанай. Я также хотел посмотреть страну, посмотреть, как у нас всё устроено.

Дамир - непрофессиональный велосипедист. Путешествовать начал, как это ни странно, с приходом пандемии. До этого занимался бизнесом. Изначально планировал проехать через 9 регионов, но не успел. Из Алматы доехал до Талдыкоргана, потом Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар, Нур-Султан. В день удавалось преодолевать около 100 км. В Костанае планирует отдохнуть, встретиться с молодежью. После, если позволит погода, доехать до Актобе. Если нет, то наш город станет финальной точкой его путешествия.

- В прошлом году в пандемию я пришел помочь, как волонтер, с этого всё началось, - вспоминает Дамир. - Мы сформировали команду и помогали людям продуктами и вещами. Когда сняли большую часть карантинных мер, я подумал о своём проекте. В прошлом году вместе с братом мы организовали велотрип "Путь к Абаю" - прошли пешком 1 200 км от Алматы до Семея. Следующий проект мы реализовали с помощью спонсоров. В том же 2020-м проехали на велосипеде из Алматы в Костанай. Вернулся домой, мне прислали ссылку, что в Турции открыли памятник Абаю. В этом году слетал в Стамбул, там проехал по городам на велосипеде 2 700 км. Посетил множество городов, посетил три памятника Абаю. Поучаствовал в первом городском велопробеге в Анкаре. Вернулся домой. Мне было жалко терять время и я решил октябрь и ноябрь потратить на велотрип по Казахстану.

Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", Дамир рассказал, что из своего путешествия сделал вывод - Казахстан не готов к массовому велотуризму. Не хватает не только сервиса, есть необходимость в срочном ремонте дорог.

- В Алматинской области делают автобан, а в ВКО его уже нет и ты путешествуешь по условной дороге, - привел он пример. - Придорожный сервис отсутствует напрочь во всех регионах. Я хочу обратиться к "Казавтожолу" и министру МЧС. Позавчера я столкнулся с участком дороги на границе Акмолинской и Костанайской областей, где на протяжении 100 км ничего нет. Это проблемный участок. Для велопутешественников нужны кемпинги, нужны хорошие уличные туалеты, а не дырки, в которые страшно зайти. Автобан с Семея до Нур-Султана есть, а здесь что - не люди живут? С Атбасара до Костаная ни одного туалета нет. Зайдите на любую остановку вдоль трассы - все они, извините за выражение, обоссаны. Нет никаких обогревочного пункта на моем пути, интернета в дороге тоже нет - куда людям обращаться в случае ЧП? Почему я так говорю? Потому что в Турции, к примеру, таких проблем нет. Да и полиция за все время путешествия по Казахстану не подходила ко мне, не интересовалась, кто я и откуда. Жаль, что чиновники равнодушны.

К слову, с костанайскими полицейскими Дамир уже познакомился. После брифинга пресс-служба ДП опубликовала ролик, в котором Дамир благодарит представителей полиции и управления внутренней политики. Они встретили велопутешественника и проводили его до гостиницы.

По дороге Дамир снимает видео для соцсетей. Найти его можно в Instagram и TikTok под ником damir_za_mir_almaty.

- Регионы у нас разные, пересекая границы областей, сразу замечаешь отличия, - говорит Кущеев. - В Костанайской области люди добрее. Многие останавливаются, предлагают мне помощь. Пока ехал из Аулиекольского района до Костаная, накрыли меня эмоции. Позавчера две машины, которые ехали в Нур-Султан, развернулись, догнали меня и земляки напоили горячем чаем. Сегодня костанайские велосипедисты встречали меня баурсаками. Не везде так.