Президент Касым-Жомарт Токаев предложил узаконить удаленный формат работы для одиноких родителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Одним из приоритетов государственной политики является поддержка материнства и детства. Приходится констатировать, что женщины гораздо чаще, чем мужчины, вынуждены совмещать работу и обязанности по уходу за ребенком. Если же мама берет декретный отпуск, она теряет профессиональные навыки и компетенции. Как результат, женщины становятся менее конкурентоспособными на рынке труда", - сказал Президент на заседании Национального совета общественного доверия.

По мнению Токаева, сложнее всего приходится одиноким родителям, которым проблематично организовать должный присмотр за своими детьми.

"Для них необходимо создавать особые условия труда. Следует на законодательном уровне предусмотреть право одиноких родителей на удаленный формат работы и сокращенный режим занятости", - добавил Глава государства.

При этом Президент отметил, что в развитых странах все чаще крупные компании открывают в своих офисах детские комнаты.

"Подобная практика должна стать нормой и у нас. Для этого нужно внедрять эффективные механизмы регулирования режима труда, учитывающие интересы данной категории работника. При этом важно обеспечить бесперебойность трудовых процессов и соответствующую производительность", - сказал Касым-Жомарт Токаев.