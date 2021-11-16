Президент Касым-Жомарт Токаев поручил следить за избивающими жен мужчинами, ужесточить наказание для них, а также не исключил возврат семейно-бытового насилия в уголовный кодекс, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"К сожалению, в нашем обществе женщины нередко становятся жертвами семейно-бытового насилия. На пятом заседании совета мы с вами обсуждали эту тему и приняли конкретные решения для улучшения ситуации. В частности по моему поручению были восстановлены спецподразделения по защите женщин и детей от насилия. Преобразования в этом направлении нужно продолжить", - сказал Токаев.

Большое значение, по его словам, имеет эффективная профилактика семейно-бытового насилия. Нужно проводить системную социально-реабилитационную и воспитательную работу с дебоширами. Требуется принять комплекс мер для снижения уровня насилия в обществе, который должен охватывать вопросы семейного воспитания, образования культуры.

"Важно, чтобы ограничения, накладываемые на правонарушителей, исполнялись на практике. Поэтому полицией начато совершенствование института защитного предписания. К примеру, следить за соблюдением предписаний должны патрульные полицейские, которые несут службу круглосуточно, - это их работа. Это позволит усилить контроль за лицами, совершающими семейно-бытовое насилие, снизить риск подобных правонарушений.

Как вы знаете, раньше побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью были выведены из категории уголовных преступлений. Это позволило в разы увеличить выявляемость с 700 фактов в год до 20 тысяч. Для повышения профилактического эффекта следует проработать необходимость ужесточения ответственности за данные административные правонарушения", - указал Глава государства.

Сейчас, по его словам, проводится работа по оптимизации всего уголовного законодательства. В частности, будут всесторонне исследованы проблемы противодействия преступлениям против личности, в том числе в семейно-бытовой сфере.

"По итогам этой работы нам нужно определиться и с целесообразностью криминализации вышеуказанных административных деяний", - добавил Президент.