Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
16 ноября 2021, 15:42 | Происшествия
Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, около 14.00 на проспекте Кобланды батыра. Водитель на автомашине «Ваз-2112» с российским учетом сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места происшествия, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
- Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Прибывший на место происшествия автопатруль зафиксировал схему ДТП. Водитель задержан, - сообщили в пресс-службе. - Подросток доставлен в больницу с переломом носа и ушибами.
В полиции сообщили, что с начала года в области по вине водителей, управляющими автомашинами с российским учетом, совершено 60 ДТП, в которых 14 человек погибло и 66 ранено.
Последние новости
16.11.21 21:02 "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
16.11.21 17:13 Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
16.11.21 12:49 Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца не отвечает на запрос "НГ" по жалобе их студентов
16.11.21 11:52 15 университетов закрыли в Казахстане
16.11.21 11:00 Подписано постановление о начале ревакцинации в Казахстане
16.11.21 10:50 Заболеваемость КВИ резко снизилась в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.