Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, около 14.00 на проспекте Кобланды батыра. Водитель на автомашине «Ваз-2112» с российским учетом сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места происшествия, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Прибывший на место происшествия автопатруль зафиксировал схему ДТП. Водитель задержан, - сообщили в пресс-службе. - Подросток доставлен в больницу с переломом носа и ушибами.

В полиции сообщили, что с начала года в области по вине водителей, управляющими автомашинами с российским учетом, совершено 60 ДТП, в которых 14 человек погибло и 66 ранено.