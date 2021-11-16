Новости

Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае

16 ноября 2021, 15:42 |  Происшествия

Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, около 14.00 на проспекте Кобланды батыра. Водитель на автомашине «Ваз-2112» с российским учетом сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места происшествия, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Прибывший на место происшествия  автопатруль зафиксировал схему ДТП. Водитель задержан, - сообщили в пресс-службе. - Подросток  доставлен в больницу с переломом носа и ушибами.  

В полиции сообщили, что с начала года в области по вине водителей, управляющими автомашинами с российским учетом, совершено 60 ДТП, в которых 14 человек погибло и 66 ранено.