Наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в 4 регионах. Это Костанайская (64,7%), Восточно-Казахстанская (81,4%), Северо-Казахстанская (82,1%) и Жамбылская (82,2%) области. Об этом в ходе заседания Правительства рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, сообщает Agroqogam.kz.

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«Для повышения уровня обеспеченности водой отстающим регионам с низкими показателями выделяются средства на приоритетной основе. Также приоритет отдается селам, включенным в спецпроект «Ауыл – Ел бесігі» и проектам, включенным в комплексные планы развития регионов», – отметил министр.

Высокие показатели охвата питьевой водой в трех регионах: в Атырауской (98,5%), Алматинской (98,3) и Кызылординской (97,6%) областях.

По итогам 2020 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 94,1%, в том числе: в селах – 90,1 %, в городах – 97,5%.

Как пояснил Атамкулов, до конца года необходимо достигнуть плановых показателей в селах – 91,8%, в городах – 98%.