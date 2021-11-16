В Казахстане 31 октября запустили петицию об отмене утилизационного сбора на импортные машины. Сегодня, 16 ноября, количество подписавших превысило 90 тыс человек, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: musorniy.ru

Авторы документа считают, что из-за утильсбора в стране существенно выросли цены на авто. Также они уверены, что из-за него состарился автопарк.

Петиция была создана более двух недель назад и уже набрала существенную популярность.

Как отмечают создатели документа, сейчас ставка утильсбора составляет от 400 тыс до 5,5 млн тенге. При этом с момента его введения цены на автомобили в Казахстане выросли вдвое.

Ознакомиться или подписать петицию можно здесь.