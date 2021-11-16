Об этом сообщили на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, сообщает primeminister.kz.

Как отмечается, закрыты университеты, предоставляющие некачественное образование, а также пересмотрены квалификационные требования к результатам обучения с проведением среза знаний студентов.

- Уровень знаний выпускников должен соответствовать требованиям рынка и работодателей. Четвертая промышленная революция и повсеместная цифровизация требуют совершенно новых подходов и навыков. Важно внедрять принцип обучения в течение всей жизни, - заявил Аскар Мамин.

Глава правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения РК, а также НПП "Атамекен" активизировать работу по актуализации и разработке новых профессиональных стандартов, от которых зависит качество подготовки специалистов.

Премьер-министр подчеркнул необходимость развития независимой системы сертификации выпускников, обновления Национального классификатора занятий, законодательной регламентации дистанционных форматов обучения, в том числе в высшем образовании.

Мамин поручил проработать вопросы финансирования по формированию 20 сильных региональных вузов и по открытию двух вузов в Петропавловске и Шымкенте по типу "Назарбаев Университета".

Глава правительства дал поручение проработать создание единой цифровой платформы науки и высшего образования с конкретными мерами по увеличению объема научных исследований в университетах и активному привлечению молодежи к науке.