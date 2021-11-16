За понедельник, 15 ноября, в регионе зарегистрировано 79 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,22%. Днем ранее было выявлено 113 заболевших, темп прироста был на уровне 0,29%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 25, Костанайский район – 16, Карасуский район – 7, Рудный - 6, по 5 случаев в Житикаре, Камыстинском и Федоровском районах, Карабалыкский район – 4, по 2 случая в Аркалыке и Алтынсаринском районе, по 1 случаю в Денисовском и Узункольском районах.

67 пациентов обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 75 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 15 ноября 2021 г. зарегистрировано 38 522 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 35 821 человек, в том числе 294 за 15 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 335 125 человек (+484), вторым компонентом 311 895 (+712).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 13 ноября в регионе не выявлено случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 279 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (132) и КВИ- (35) в регионе - 167 человек.