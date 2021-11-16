Премьер-министр Аскар Мамин поддержал предложение о введении платной вакцинации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Напомним, вакцина Comirnaty Pfizer доступна бесплатно для подростков, беременных и кормящих женщин. На заседании правительства было предложено для тех казахстанцев, которые не попадают в данную категорию, дать возможность привиться Pfizer на платной основе.

Министр здравоохранения Алексей Цой напомнил, что в Казахстан поступила первая партия вакцины Pfizer в количестве 379 тысяч доз.

По его словам, поставка второй партии планируется до 20 ноября.

Вакцинация начата в семи регионах республики. Это Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Туркестанская, города Алматы, Нур-Султан и Шымкент.

"Согласно поручению МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против COVID-19 Comirnaty Pfizer на коммерческом рынке для вакцинации населения Казахстана по желанию на платной основе. Прошу поддержать", - сказал Цой на заседании правительства.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поддержал предложение министра и МВК.

"Также поддерживаю предложение о возможности поставки вакцин в коммерческий сегмент рынка, чтобы желающие могли платно сделать нужную им вакцину", - сказал Мамин.