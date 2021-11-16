Должно ли государство пойти навстречу владельцам автомобилей, снятых с российского учета, как это сделали для владельцев авто с армянскими госномерами, снизив им размер пошлины за регистрацию в РК? Да. Власти Казахстана долгое время способствовали ввозу таких машин в страну.

Да. Для многих казахстанцев купленные в России машины - единственный способ заработка.

Нет. Льгота будет несправедливой по отношению к владельцам машин, купленных в РК.

Нет. Автомобили с росучетом создают повышенную опасность на дорогах Казахстана.

