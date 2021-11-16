Вызов экстренных служб с мобильных телефонов временно недоступен в Костанайской области
Для мобильных устройств короткие номера экстренных служб стали временно недоступны. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.
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Неполадки объясняют техническими работами в АО "Казахтелеком".
Для вызова ДЧС звонить по номеру 8 771 772 5612.
Для вызова скорой помощи звонить по номерам 8 (7142) 26 53 82, 8 (7142) 26 53 82, 8 (7142) 26 72 03, 8 (7142) 39 47 77, 8 (7142) 26 00 27
В пресс-службе полиции сообщили, экстренный номер вызова полиции «102» не будет работать 16 ноября до 14:00 .
- О совершенном преступлении или правонарушении можете сообщить через мобильное приложение «102», которое доступно для скачивания в AppStore и PlayMarket. Сообщение можно подать путем текстовых сообщений, аудио или видеозвонка, - сообщили в ведомстве.
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