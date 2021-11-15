13 ноября 42-летний и 38-летний жители села Убаган на автомашине "ВАЗ 2107" выехали в село Узунколь. Чтобы сократить расстояние, они решили поехать по проселочной дороге, но машина увязла в грязи и мокром снегу, стала буксовать на месте и сломалась.

Некоторое время мужчины грелись в машине, а затем, когда топливо закончилось, они стали замерзать и вызвали на помощь спасателей.

- К месту происшествия направились сотрудники Узункольского Отдела по ЧС, а также группа спасателей Оперативно-спасательного отряда ДЧС области из Костаная на автомашине повышенной проходимости «ГАЗЕЛЬ-СОБОЛЬ», - рассказали в пресс-службе ДЧС. - В 01.25 они приступили к поискам. В 03.07 заблудившиеся люди были найдены между селами Тайсоган и Кировское.

Необходимости в госпитализации не было, поэтому спасатели доставили мужчин в с. Убаган.

- Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает граждан следить за метеорологическими сводками, не выезжать при ухудшении погодных условий за пределы населенных пунктов. Если Вы попали в чрезвычайное положение, звоните в службу спасения на телефон «112» доступный во всех регионах страны, - добавили в пресс-службе ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО