Водители обеих машин получили серьезные травмы и были госпитализированы. Полиция начала досудебное расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.

Столкновение джипа с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter произошло ранним утром 15 ноября по дороге из Житикары в Костанай, не доезжая 18 км до села Перелески в Денисовском районе. В салоне микроавтобуса находилось 12 пассажиров.

- По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 ч 2 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Назначены все необходимые экспертизы, - пояснил заместитель начальника управления дознания ДП Костанайской области Ербол НУРМУХАМЕДОВ. - В ДТП пострадали 6 человек вместе с водителями. 35-летний водитель кроссовера и 67–летний водитель микроавтобуса госпитализированы. У водителей был взят глубокий анализ крови на содержание алкоголя.