Во вторник, 16 ноября, по прогнозам синоптиков, ночью на юге Костанайской области небольшой снег, ночью и утром на востоке возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17, на востоке -20 градусов, днём -7...-12, на юге -4 градуса.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Ночью -15...-17, днём -8...-10 градусов.

- В среду, 17 ноября, на севере области снег, туман гололед и метель, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгдромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью -9...-14, на востоке -17 градусов, днём -3...-8, на юге -10 градусов.

В Костанае в среду облачно, снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -12...-14, днём -6...-8 градусов.