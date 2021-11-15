Заводчики тобетов (другие названия породы - среднеазитская овчарка (САО) и алабай) провели тестовые испытания своих питомцев в воскресенье, 14 ноября. Приглашали журналистов - чтобы наглядно доказать необходимость этого элемента дрессировки. Корреспондент "НГ" откликнулся, посмотрел на тесты и выслушал аргументы.

Перед началом тестовых испытаний собак взвешивают

На специальной площадке за городом собралось около 30-40 человек и 20 собак, участники приехали со всей области.

В этот раз испытания имели не только практический, но и идеологический смысл - если вступит в силу законопроект «Об ответственном обращении с животными», который сейчас рассматривают в Парламенте, тесты попадут под запрет. Инициаторы поправок считают, что тестовые испытания ничем не отличаются от собачьих боев и являются жестоким обращением с животными.

Заводчики тобетов считают, что такая норма противоречит госпрограмме по сохранению традиционных ценностей "Рухани Жангыру".

- Наши предки испокон веков занимались разведением тобетов., - говорит организатор тестовых испытаний, заводчик собак Асланбек МУРЗАТАЕВ. - Если в новый законопроект внесут поправки, такого понятия, как тестовые испытания, не будет, их просто запретят, а для нас это очень важно. К испытаниям не допускаются собаки смешанной породы. Участников взвешивают - по аналогии с ММА. То есть, собаки, которых мы выпускаем на ринг, должны драться в одной весовой категории, чтобы у какой-то из них не было преимуществ.

Асланбек Мурзатаев: «Наши предки испокон веков занимались разведением тобетов»

Корреспондент «НГ» заметил, что заводчики платят организаторам деньги, что было очень похоже на тотализатор.

Заводчики собак, участвующих в тестах, платят организаторам взносы - по 5 000 тенге

- Чем же тогда ваше зоотехническое мероприятие отличается от собачьих боев, которые запрещены во многих регионах Казахстана? - спросил я.



- При проведении тестовых испытаний собак соблюдаются строгие правила, - ответил Мурзатаев. - Во-первых, у нас есть специальные судьи (обычно их можно узнать по желтым жилетам), которые следят за соблюдением правил собаками и заводчиками. Например, бой прекращают, если собака начинает лаять, если она скулит или же убегает и не хочет драться. Во-вторых, это ни в коем случае не тотализатор, а организационные сборы, чтобы закупить все необходимое: ошейники, собачий корм, а также грамоты, медали и кубки. Заводчики с участвующими в испытаниях собаками платят 5 000 тенге. Те, кто не участвует - 1 000. Зрителей у нас нет, на испытаниях были только заводчики. Спонсоров тоже нет, поэтому и приходится принимать такие меры.

Собак выводили на ринг, металлическое заграждение в виде круга, за ними выходил судья с палкой. В поединках выявляли сильнейших и самых психологически стойких собак.

Судья в желтом жилете должен остановить испытание в случае очевидного преимущества одного из соперника

- Что происходит с собаками после боя? В частности, с теми которые проиграли?

- Те, кто прошел испытания, охраняют стада от волков, также ночью курей от собак, скот и имущество от воров. А проигравшие в основном охраняют дом, в частности - в городе, - ответил Асланбек.

Среди наблюдающих за испытаниями были и дети

- Насколько часто бывают нападения волков на стада? Не легче ли брать с собой ружье для защиты стада?

- В нашем регионе волки нападают не часто, но собаки охраняют скот не только от них. Насчет ружья - человек не может следить за стадом круглосуточно, а тобет постоянно рядом. Он должен дать волкам, лисам и корсакам достойный отпор, а не убегать как трус.

- Если основная задача тобетов - защищать стада от волков, для этого и проводятся тестовые испытания, то почему бои проходят между псами, а не между собакой и волком?

- Поймать волка - задача не из простых, его проблематично содержать и очень опасно, все таки это дикое животное. Во-вторых, скорее всего во время испытаний мы не сможем остановить волка, он может просто порвать собаку, так как не поддается дрессировке.

- При реальном нападении волка на стадо нет судей, никто не может остановить бой тобета и волка. Какой тогда смысл проводить такие испытания?

- Волк - очень трусливое животное, обычно он убегает, только завидев тобета или услышав его лай. А испытания нужны для того, чтобы сам тобет не испугался волка, чтобы он не убежал и не подставил хозяина и стадо. Это больше именно психологическая тренировка собаки. Также такие испытания проводятся и в селекционных целях - потомство оставляют только победители. Таким образом мы отбираем лучших тобетов.

Справедливости ради нужно отметить, что во время боев собак судьи и организаторы соблюдали правила. Собаки кусали друг друга до крови, но в случае явного преимущества одного из соперников бой сразу же останавливали. Также присутствовал ветеринарный врач.

Судья и заводчики следят за ходом поединка

- У моего пса кличка Бандит, ему почти два года. Завожу его для селекции, дальнейшего разведения., - рассказал Асланбек Муртазаев. - Завожу именно тобетов, потому что это наша казахская национальная порода.

Аргументы заводчиков тобетов поддерживает и костанайская зоозащитница Ольга ОВЧИННИКОВА. В феврале 2021 года она спасла собаку, которую выкинули из автомобиля возле Корейского моста.

- Законопроект недоработан во многих отношениях, - отмечает Ольга. - Я считаю, что для начала нужно изучить тщательно эту породу. С волкодавами нужно быть осторожными, ведь эти собаки имеют определенные функции и для этого нужно специальное обучение. Нужно понимать, что иначе вы навряд ли сможете оборонять баранов от волков. И поэтому тестовые испытания именно этой породы имеют право на существовать. Ведь многие животные попадают к нам не после боев, а пострадав от рук человека. Жестокость сейчас преобладает. И в наше время животным больше опасен тот же ребёнок, который готов травмировать щенка или котёнка (знаю не понаслышке), чем профессиональные тесты заводчиков.

Одна из инициаторов законопроекта, президент ОФ «KARE-ЗАБОТА» (Алматы) Юлия КОВАЛЕНКО с таким мнением не согласна.

- Вопрос о запрете на проведение собачьих боев мы поднимаемна законодательном уровне давно, - сообщила она "НГ". - При доработке законопроекта «Об ответственном обращении с животными» этот запрет поддержали и депутаты мажилиса. Собачьи бои, помимо того, что это жестокое и аморальное развлечение, это и нелегальное игорное мероприятие. Кровавое зрелище с большими призовыми фондами, где собирается огромное количество игроков и зрителей, в том числе дети. Все проводимые, как их называют организаторы, тестовые испытания на территории Казахстана - это собачьи бои. За более 10 лет работы фонда «KARE» мы изучили огромное количество материалов по этой теме: обращения от свидетелей, фото и видео с мероприятий. И не увидели ничего, что могло бы идти действительно на пользу породе. Разве такая деятельность чем-то схожа с любым другим зоотехническим мероприятием? Важно понимать, что животные, участвующие в боях, вовсе не рождены, чтобы убивать или быть убитыми, они не рождены кровожадными агрессорами. Такими их делают люди, зарабатывающие на этом большие деньги.

Фото Андрея СКИБЫ