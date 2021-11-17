ВИЧ инфекция - это не только медицинская проблема, она затрагивает все сферы жизни общества. Диагноз «ВИЧ-инфекция» проникла во все слои населения, включая благополучные, не относящиеся к ключевым группам. Особенность этого диагноза в том, что он связан со множеством социальных и психологических проблем, внутренних кризисов, стрессов, трудностей в межличностных отношениях таких, как боязнь передачи вируса сексуальному партнеру; проблемы с возможностью иметь детей, поскольку существует риск передачи вируса от матери ребенку; негативное отношение к ВИЧ-инфицированным в обществе и т.д. Все это влияет на качество жизни, отношения с окружающими и на отношение к самому себе и не всегда понятно людям, которых лично не коснулась проблема ВИЧ/СПИД.

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Есть такое понятие, как качество жизни с ВИЧ. У каждого человека в жизни свои ценности: семья, родные, друзья, работа, здоровье, что-то материальное.

Часто бывает так, что ВИЧ перекрывает все ценности и начинает преобладать над всем. Все цепляется одно за другое. Например, о статусе человека узнают на работе и вдруг его уволят, в связи с тем, что он безработный, появятся проблемы в семье, возможно, человек начнет плохо питаться, и усугубятся проблемы со здоровьем. Затем – стресс, алкоголизм, и от человека отворачиваются, друзья, уходит жена/супруг. Это реальные истории. Важно понять, что ВИЧ – это только маленькая часть жизни.

Необходимо справиться со стереотипом, что ВИЧ – это страшно. Страх делает людей деструктивными по отношению к себе и другим. Нужно преодолеть этот страх. Научиться жить с ВИЧ - сложная задача, она требует немало сил, а также поддержки и помощи со стороны близких и специалистов.

Несмотря на многочисленные трудности, диагноз ВИЧ-инфекция не означает, что человек должен отказаться от своих планов и интересов, от учебы, работы и развлечений, от любви и секса. Все больше людей находят решение проблем, связанных с наличием ВИЧ-инфекции в организме, многие обнаруживают, что их жизнь не изменилась кардинально и предпринимают шаги, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни.

Статистика свидетельствует о том, что ВИЧ-инфекция не выбирает социальный статус человека, его возраст, пол. Поэтому отдельным направлением профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИД должно стать формирование терпимого отношения общества в целом к инфицированным ВИЧ, больным СПИД и их родственникам. Необходимо формировать гуманное, милосердное отношение к ВИЧ-инфицированным людям. Им не нужно сочувствие, не нужна жалость, им необходимо сопереживание, соучастие, эмоциональная и финансовая поддержка. Они хотят чувствовать себя полноправными гражданами своей страны, хотят быть понятыми и принятыми.

Каждый человек имеет право быть понятым и жить, не оглядываясь на свой статус!

Получить подробную информацию, а также пройти бесплатное конфиденциальное или анонимное обследование на наличие ВИЧ-инфекции Вы можете у нас, в Костанайском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД, который находится по адресу: г.Костанай, ул.Амангельды, 134.

Берегите себя и своих близких!

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