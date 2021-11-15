Премьер-министр Аскар Мамин заявил, что список граждан, которым разрешат вакцинироваться от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech, могут расширить, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Мы ищем решение. Сейчас в рамках МВК вырабатывается решение, может быть, думаю, на этой неделе уже объявим. Чтобы какие-то другие категории наших граждан имели возможность эту вакцину получить или ревакцинироваться", - сказал Аскар Мамин на встрече с представителями СМИ.

10 ноября в Казахстан прибыла первая партия вакцины от Pfizer/BioNTech.

Поступившие дозы пока предназначены только для вакцинации беременных от 16 до 37 недель, кормящих мам и женщин, находящихся в лактационном периоде, а также подростков в возрасте от 12 до 17 лет.