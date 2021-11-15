Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
15 ноября 2021, 14:08 | Коронавирус
Премьер-министр Аскар Мамин заявил, что список граждан, которым разрешат вакцинироваться от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech, могут расширить, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©REUTERS
"Мы ищем решение. Сейчас в рамках МВК вырабатывается решение, может быть, думаю, на этой неделе уже объявим. Чтобы какие-то другие категории наших граждан имели возможность эту вакцину получить или ревакцинироваться", - сказал Аскар Мамин на встрече с представителями СМИ.
10 ноября в Казахстан прибыла первая партия вакцины от Pfizer/BioNTech.
Поступившие дозы пока предназначены только для вакцинации беременных от 16 до 37 недель, кормящих мам и женщин, находящихся в лактационном периоде, а также подростков в возрасте от 12 до 17 лет.
Последние новости
15.11.21 17:33 Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов считают, что новый законопроект навредит породе
15.11.21 16:43 Джип и микроавтобус столкнулись на трассе в Костанайской области. Шесть человек получили травмы
15.11.21 14:57 У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?
15.11.21 11:07 Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
15.11.21 10:15 Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении легкового автомобиля с лесозовозом в Костанайской области
14.11.21 19:06 Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.