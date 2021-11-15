В Рудном, на льду «Горняк-Арены», прошла вторая игра двухматчевой серии регулярного чемпионата Казахстана между местным «Горняком» и ХК «Актобе».

Опасный момент у ворот «Горняка»

Если в первом матче счет был открыт лишь на исходе второго периода, и сделали это хозяева льда, то в повторной встрече нападающий «Актобе» уже после пяти минут игры сумел огорчить голкипера «Горняка» Никиту Акулинина.

Команды в первом игровом отрезке нанесли по 13 бросков по воротам соперника, но это взятие ворот осталось единственным в периоде.

Хозяева восстановили равновесие лишь через полчаса игрового времени. На 36-й минуте гости нарушили правила, в этот момент владевшие шайбой рудничане поменяли вратаря на шестого полевого игрока и организовали быструю атаку. Александр Ханьжин сделал в центральной зоне передачу Степану Штефану, который вошел в зону «Актобе», сместился вправо и дал отличный пас открывшемуся перед воротами Руслану Утебаеву, который в касание переправил шайбу в левый от Владислава Тихонова угол ворот.

Голкипер «Актобе» Владислав Тихонов отражает бросок Ивана Ширяева (№ 28)

Забив гол, хозяева льда тут же создали еще несколько опасных моментов у ворот гостей. Но увлекшись атакой, игроки «Горняка» пропустил выход один на один с голкипером Ивана Зинченко, который всего через полторы минуты вновь вывел «Актобе» вперед.

В третьем периоде хозяева льда стали гораздо чаще нарушать правила, заработав в общей сложности 14 минут штрафного времени в заключительном игровом отрезке. И хотя рудничанам удалось в эти моменты отстоять свои ворота, они все же пропустили еще две шайбы, когда команды играли в равных составах. На 47-й минуте у гостей оформил дубль Зинченко, вновь убежавший один на один с вратарем, а в середине четверти отличился Вадим Ермолаев. В итоге «Горняк» уступил - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).

В игре голкипер «Горняка» Никита Акулинин

Поделив в домашних матчах очки с «Актобе», рудненский клуб после 22 проведенных игр с 19 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, замыкая «зону плей-офф».

А в лидеры чемпионата вышла карагандинская «Сарыарка», на счету которой 34 очка после 20 игр. На одно очко отстает от нее кокшетауский «Арлан», а следом за ним идут сразу три команды, набравшие после разного количества проведенных игр по 31 очку - атырауский «Бейбарыс» (20 игр), петропавловский «Кулагер» (22) и фарм-клуб «Барыса» столичный «Номад» (23).

Следующие игры чемпионата Казахстана «Горняк» проведет также в Рудном, где его соперником станет хоккейный клуб из Нур-Султана «Снежные барсы». Матчи пройдут на «Горняк-Арене» 23 и 24 ноября.

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