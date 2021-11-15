Еще одна девушка в результате этого ДТП попала в больницу. Подробности аварии, произошедшей 13 ноября около 19.20, рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Столкновение легкового «LIFAN» и груженного лесом КамАЗа произошло на 46 км автодороги Костанай-Мамлютка, в 5 км от п. Владимировка.

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36-летняя жительница Мендыкаринского района за рулем «LIFAN» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с груженым КамАЗом под управлением 60-летнего гражданина РФ.

- В результате ДТП 14-летняя пассажир скончалась на месте происшествия, водитель «LIFANа» скончалась в областной больнице, 16-летняя пассажир доставлена в Мендыкаринскую районную больницу, - сообщили в пресс-службе ДП. - По факту ДТП отделом полиции Костанайского района проводится досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 345 ч. 3 УК РК.