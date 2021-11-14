Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
14 ноября 2021, 19:06 | Происшествия
В результате аварии часть машин, которые он перевозил, оказались разбросаны вдоль дороги, а водитель попал в больницу. ДТП произошло 13 ноября в 1,5 км от с. Пешковка.
Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, о происшествии на пульт «102» отдела полиции Федоровского района сообщил от 35-летний житель Карабалыка. Выяснилось, что на автодороге «Алматы-Екатеринбург» автомашина марки «Skania», под управлением 30-летнего водителя, опрокинулась в кювет.
- В результате ДТП водитель госпитализирован в Карабалыкскую районную больницу, - сообщили в пресс-службе ДП. - По факту ДТП собран материал для принятия дальнейшего процессуального решения.
Последние новости
14.11.21 16:22 «Горняк» одержал победу в овертайме над «Актобе» в матче чемпионата Казахстана по хоккею
14.11.21 11:43 Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не освоили в Казахстане за последние 3 года
14.11.21 09:24 Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
13.11.21 14:38 Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт камерного оркестра областной филармонии с шоу-программой «Rock & Love”
13.11.21 13:27 Рост продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
13.11.21 10:13 «Тобол» уступил «Барсам Атырау» в повторном гостевом матче чемпионата Казахстана по баскетболу
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.