В результате аварии часть машин, которые он перевозил, оказались разбросаны вдоль дороги, а водитель попал в больницу. ДТП произошло 13 ноября в 1,5 км от с. Пешковка.

Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, о происшествии на пульт «102» отдела полиции Федоровского района сообщил от 35-летний житель Карабалыка. Выяснилось, что на автодороге «Алматы-Екатеринбург» автомашина марки «Skania», под управлением 30-летнего водителя, опрокинулась в кювет.

- В результате ДТП водитель госпитализирован в Карабалыкскую районную больницу, - сообщили в пресс-службе ДП. - По факту ДТП собран материал для принятия дальнейшего процессуального решения.