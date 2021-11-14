Авария с участием трех машин произошла сегодня, 14 ноября на 38 км автодороги «Костанай-Рудный».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 57-летний житель Нур-Султана за рулем автомашины «Kia Sportage» двигаясь в сторону Костаная совершил касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ-2170», под управлением 24-летнего водителя, ехавшего в том же направлении. После этого «Kia Sportage» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем марки «ВАЗ-2115» под управлением 51-летнего рудничанина.

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В результате ДТП 6 человек получили различные повреждения и были госпитализированы в Рудненскую городскую больницу. Одна пассажирка скончалась. Кто из пострадавших в какой машине, находился сейчас устанавливает полиция.

Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).