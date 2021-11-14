Улица Горняков - одна из первых улиц строящегося города Рудный. На этой улице первая городская баня и трест "СоколовРудСтрой", магазин "Детский мир" и отдел ГОВД. И ещё много значимых и незначимых объектов, а также жилые дома обычных или необычных граждан.

Начало ул. Горняков-Топоркова

Начинается от улицы Топоркова и заканчивается, упираясь в улицу Парковую, пронизывая весь город поперек. Многострадальная улица. На этот раз внимание она привлекла упоминанием в отчетности о проделанной работе по восстановлению тротуаров. Вот так вот взяли и восстановили тротуар по улице Горняков – отчитывается чиновник на брифинге. Да не просто восстановили, а сделали даже больше – положили брусчатку. Никогда на этой улице никто не клал брусчатку, а вот в сентябре этого года взяли да уложили! Здорово, правда?!

Журналист Ирина Старикова на портале ИА Город приводит слова заместителя акима Рудного Ануара ЕСКАТОВА:

- За сезон обустроено 1002 квадратных метра тротуаров (на улице Марите, Горняков, Фрунзе, П. Корчагина, Сандригайло – с брусчатым покрытием)…

На это дело, по словам специалиста, из городского бюджета израсходовано 134 млн тенге.

Вздыбившиеся остатки советской бетонки

Сколько именно средств потрачено на «брусчатку» на улице Горняков – вопрос, который висит в воздухе. Почему? Давайте вместе с вами посмотрим на нее.

Начало брусчатки

Итак, от улицы Топоркова – нас встречает абсолютное отсутствие тротуара по четной стороне улицы Горняков вплоть до пересечения с улицей Строительной. Покореженный, перерытый тротуар, с прикрытой бумагой (!) колодцем. Переходим перекресток и спустя несколько метров… Вот он! Шедевр городской архитектуры. Напротив дома № 18. Не имея ни логического начала, ни логического завершения. Да, действительно, здесь находится уникальный участок тротуара, которому нет аналогов. Аккурат сто! Двадцать!! Шагов!!!

Колодец посреди тротуара прикрыт бумагой

То есть, вы идете по грязи, перешагиваете лужу, вступаете на этот участок, выложенный брусчаткой, проходите 120 шагов по ней и снова ступаете в лужу, ну или обходите тротуар по более сухому месту.

Конец брусчатки

Какими архитектурными соображениями руководствовались заказчики и производители работ – остается загадкой. Ведь тротуар нуждается в восстановлении от улицы Топоркова и вплоть до улицы Молодежной. Лишь там, где раньше был кинотеатр ВЛКСМ, начинается более-менее свежий асфальт. Местами, правда, тоже уже перерытый.

Но брусчатка проложена только вдоль дома № 18, и лишь на несколько метров захватывает участок вдоль городского общества инвалидов, неожиданно обрываясь - так же, как и неожиданно начавшись. Остается предположить, что в этом доме, проживает кто-то из родственников или друзей чиновников. Но мемориальной таблички я не нашел.

Весь участок с брусчаткой 120 шагов

Вспоминается, как в начале 2000-х годов делали капитальный ремонт улицы Топоркова - хорошо делали, с тротуарами. Сейчас их уже почти не осталось. Тогда напротив завода ЖБИ-2 внезапно проложили метров шесть тротуара из брусчатки. До и после был закатан асфальт, но в одном месте, без каких-либо объяснений – брусчатка. Через неделю ее растащили неизвестные и с тех пор этот участок так и стоит без асфальта и без брусчатки. Лет 15 уже. Можете проехать проверить. Около VIP-автомойки.

Так вот, как тогда, так и сейчас, такие кусочки тротуаров наводят только на одну мысль - здесь пилят бюджет. Вот прямо здесь, на этом самом месте.

Сколько средств выделено и освоено – должна, конечно решать какая-то специальная комиссия. Но никаких комиссий нет. Есть бодрые отчеты чиновников – мы это сделали.

Тротуар без какого-либо покрытия от ул. Свердлова до ул. Топоркова

Кроме того, служащие акимата обещают нам на следующий год сделать еще больше, чем в этом. А я думаю: когда чиновник обещает что-то сделать в следующем году, это нужно понимать как твердое намерение удержаться еще как минимум на год в этом кресле. Ведь ничего делать не нужно, лишь давать обещания из года в год. Повезло в этот раз жителям дома № 18 по ул. Горняков – они могут пройти 120 шагов по сухому.

Но, на мой взгляд, это сто двадцать шагов позора для рудненских чинуш. Уже не позорились бы и не провозглашали о том, что они что-то сделали. Потому что это не работа и это не для людей.

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Автор - гражданский журналист "НГ"