Чемпионат мира по джиу-джитсу среди юношей, кадетов и юниоров уже по традиции прошёл в Абу-Даби. В составе сборной РК с 5-го по 12 ноября выступала и команда Костанайской области.

Команда Костаная в составе национальной сборной на чемпионате мира в Абу-Даби

- Наша область представила 6 спортсменов, которые вернутся домой не с пустыми руками. В общем зачёте Казахстан занял третье командное место!, - поделился эмоциями старший тренер Костанайской области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.

Алихан Хабибулла – чемпион мира среди кадетов в весе до 81 кг

Яркие выступления показали Ибрахим Манарбек и Алихан Хабибулла которые стали чемпионами мира. Манарбек в весе +73 кг среди юношей (14-15 лет), а Хабибулла среди кадетов (16-17 лет) в весе до 81 кг.

Герман Деккер и Сунгат Сансызбаев удостоились серебра, Деккер среди юниоров (18-20 лет) в весе до 85 кг, а Сансызбаев среди кадетов в весовой категории до 73 кг.

Герман Деккер – серебряный призёр чемпионата мира до 85 кг

- Первую схватку боролся с представителем Австрии, победил досрочно скруткой стопы, - подчеркнул серебряный призёр чемпионата мира Герман ДЕККЕР. - Вторую выиграл у спортсмена из Германии удушающим приёмом «треугольником». Третью боролся с борцом из Израиля, победил болевым приёмом, «рычагом локтя». В четвёртой уступил бельгийцу, опытному и известному, но проиграл ему всего 3 балла.

Две бронзы в копилку сборной Казахстана принесли Алдияр Серик до 73 кг среди кадетов и Бекарыс Медеуов в весе до 81 кг.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области