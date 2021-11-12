Водителя арестовали, а машину отправили на штрафстоянку. Об этом сегодня, 12 ноября, рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Автомобиль марки "ВАЗ-2121" был остановлен патрульными полицейскими 9 ноября около 16.00 на улице Парковая в рамках республиканского ОПМ "Безопасная дорога". В ходе разбирательств выяснилось, что у 40-летнего водителя нет и никогда не было водительского удостоверения. Более того, результаты экспертизы показали, что управлял мужчина транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

- В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 608 ч. 6 КоАП РК. Судом г. Рудного местному жителю назначено 20 суток ареста, - сообщили в пресс-службе ДП. - Автомобиль помещен на штрафстоянку, так как он оказался снятым с учёта в РФ.

В олиции отметили, что за время акции "Безопасная дорога" в области выявлено более 1800 нарушений Правил дорожного движения. ОПМ завершится 17 ноября.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО