Пожар произошел сегодня ночью, 12 ноября, в с. Осиновка Костанайского района. Сгоревшее сено принадлежало ИП Таурбаев и к 12.00 возгорание еще не было ликвидировано.

- Мы предполагаем, что это поджог. Так как здесь уже несколько дней не передвигалась никакая техника, были дожди, - сообщил местный житель Кайржан УРАЗАКОВ. - Материальный ущерб принесен примерно на сумму 7,5 млн тенге. Сейчас уже начался стойловый период для КРС, мы будем вынуждены пустить наш скот под нож.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, материалы по данному пожару сегодня передали в отдел полиции Костанайского района для принятия процессуального решения. Испытательная исследовательская пожарная лаборатория (ИИПЛ) к месту пожара не вызывалась.

В пресс-службе ДП Костанайской области в свою очередь пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 202 ч. 2 УК РК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Санкции за эту статью варьируются от штрафа в размере 3 000 МРП до лишения свободы до 7 лет.



