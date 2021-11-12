«Шин Line» - надежный поставщик шин в Казахстане для любой техники
ТОО «Компания Шин Line» основана в 2003 году в г. Шымкент. Первоначально компания специализировалась на оптовых продажах автошин в Казахстане.
Опытный персонал, индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативность и безупречный подход к сотрудничеству помогли компании завоевать доверие крупнейших компаний Казахстана. Сегодня мы представлены уже в 5 городах Казахстана: Шымкент, Нур-Султан, Петропавловск, Алматы, Тараз.
ТОО «Компания Шин Line» c 2008 года активно развивает сотрудничество с ведущими производителями шин в Китае. Наша компания зарекомендовала себя как надежный бизнес-партнер с безупречной репутацией. Наряду с российскими и китайскими заводами компания активно развивает сотрудничество с европейскими производителями. В 2013 году ТОО «Компания Шин Line» стала лидером по продажам автошин Michеlin в Казахстане.
Мы являемся дилерами таких крупных компаний как:
- ООО МИШЛЕН Русская Компания по производству шин - Michelin, BFGoodrich, Tigar, Kormoran
- ТОО Continental Matador KZ - Continental, Matador, General Tire, Gislaved
- XINJIANG KUNLUN ENGINEERING TYRE CO.LTD - Kunlun
- Huayi Group (Thailand) Co.,LTD - Doublecoin
- QING DAO UNI-POWER TYRE CO.,LTD - Powertrac
- Caspian AST ТОО - Nexen
- Нортек ООО - АШК (Алтайский Шинный Комбинат)
- Белорусская шина ТОО - Белшина
Достигнув больших успехов в сфере оптовой торговли, руководство компании приняло важное решение о расширении направлений работы и развитии розничной сети. компания открыла сеть филиалов на территории Казахстана, магазины нашей компании расположены в г. Шымкент, Нур-Султан, Алматы, Петропавловск, Тараз. Квалифицированные сотрудники компании всегда помогут подобрать наилучший вариант для Вашего автомобиля.
Ассортимент шинной линейки охватывает все существующие виды автошин:
- грузовые шины
- легковые шины
- с/х шины и шины для спецтехники
- индустриальные шины
- мотошины
- велошины
Руководство компании заботится о своих клиентах и предлагает марки мировых брендов автошин, отвечающих высшим стандартам качества.
На ваш выбор представлены шины марок: Michelin, Tigar, Kormoran, Continental, Pirelli, Yokohama, Hankook, Nexen, iLink, Powertrac, Triangle, LingLong, Amtel, Matador, Gislaved, BFGoodrich, Bridgestone, Алтайшина (Алтайский Шинный Комбинат), Voltyre-Prom (Волжский шинный завод), Белшина, Кама и другие.
Ценовая политика компании имеет широкий диапазон, что позволит каждому клиенту выбрать автошины в удобной ценовой категории.
Мы открыты к сотрудничеству и гарантируем высокое качество своей работы и в случае необходимости организуем доставку в регионы страны!
Если вам нуны качественные шины звоните +7(707)502-49-49, пишите на наш WhatsApp
Наш официальный сайт www.shinline.kz
На правах рекламы
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.