ТОО «Компания Шин Line» основана в 2003 году в г. Шымкент. Первоначально компания специализировалась на оптовых продажах автошин в Казахстане.

Опытный персонал, индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативность и безупречный подход к сотрудничеству помогли компании завоевать доверие крупнейших компаний Казахстана. Сегодня мы представлены уже в 5 городах Казахстана: Шымкент, Нур-Султан, Петропавловск, Алматы, Тараз.

ТОО «Компания Шин Line» c 2008 года активно развивает сотрудничество с ведущими производителями шин в Китае. Наша компания зарекомендовала себя как надежный бизнес-партнер с безупречной репутацией. Наряду с российскими и китайскими заводами компания активно развивает сотрудничество с европейскими производителями. В 2013 году ТОО «Компания Шин Line» стала лидером по продажам автошин Michеlin в Казахстане.

Мы являемся дилерами таких крупных компаний как:

ООО МИШЛЕН Русская Компания по производству шин - Michelin, BFGoodrich, Tigar, Kormoran

ТОО Continental Matador KZ - Continental, Matador, General Tire, Gislaved

XINJIANG KUNLUN ENGINEERING TYRE CO.LTD - Kunlun

Huayi Group (Thailand) Co.,LTD - Doublecoin

QING DAO UNI-POWER TYRE CO.,LTD - Powertrac

Caspian AST ТОО - Nexen

Нортек ООО - АШК (Алтайский Шинный Комбинат)

Белорусская шина ТОО - Белшина

Достигнув больших успехов в сфере оптовой торговли, руководство компании приняло важное решение о расширении направлений работы и развитии розничной сети. компания открыла сеть филиалов на территории Казахстана, магазины нашей компании расположены в г. Шымкент, Нур-Султан, Алматы, Петропавловск, Тараз. Квалифицированные сотрудники компании всегда помогут подобрать наилучший вариант для Вашего автомобиля.

Ассортимент шинной линейки охватывает все существующие виды автошин:

грузовые шины

легковые шины

с/х шины и шины для спецтехники

индустриальные шины

мотошины

велошины

Руководство компании заботится о своих клиентах и предлагает марки мировых брендов автошин, отвечающих высшим стандартам качества.

На ваш выбор представлены шины марок: Michelin, Tigar, Kormoran, Continental, Pirelli, Yokohama, Hankook, Nexen, iLink, Powertrac, Triangle, LingLong, Amtel, Matador, Gislaved, BFGoodrich, Bridgestone, Алтайшина (Алтайский Шинный Комбинат), Voltyre-Prom (Волжский шинный завод), Белшина, Кама и другие.

Ценовая политика компании имеет широкий диапазон, что позволит каждому клиенту выбрать автошины в удобной ценовой категории.

Мы открыты к сотрудничеству и гарантируем высокое качество своей работы и в случае необходимости организуем доставку в регионы страны!

Если вам нуны качественные шины звоните +7(707)502-49-49, пишите на наш WhatsApp



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