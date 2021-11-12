Два депутата городского маслихата, Бауыржан КАЙРАМБАЕВ и Рафаиль ХАЗИПОВ, подали административный иск против самого маслихата и его аппарата, сообщает ratel.kz.

Истцы требовали отменить результаты одной из сессий, мотивируя это тем, что там не был набран необходимый для принятия решений кворум народных избранников. К слову, на том собрании прекратили деятельность одного из депутатов – Армана МАШИМОВА, пытавшегося достучаться до коллег из правящей партии по злободневным вопросам, внесли изменения в схему управления городом, утвердили состав акимата, антитеррористической и земельной комиссии города, разбирали вопросы постоянных комиссий маслихата.

Подавшие в суд депутаты настаивали на том, что вместо 16 представителей партий, нужных для проведения сессии, на самом деле на ней присутствовало всего 14 человек. Оппоненты утверждали, что всё соответствовало нормам.

Изучив все материалы дела и опросив стороны процесса, специализированный межрайонный суд административный суд № 2 Восточного Казахстана решил признать незаконными и отменить принятые на внеочередной двенадцатой сессии маслихата города Семей от 30 июля 2021 года решения. Ответчик обязан устранить допущенные нарушения в месячный срок со дня вступления решения в законную силу, о чем он должен известить суд. В случае, если решение суда не исполнено добровольно в установленный в нем срок, суд налагает денежное взыскание в размере, установленном статьей 127 АППК. Неисполнение решения суда, определения суда о наложении денежного взыскания влечет повторное денежное взыскание в размере, установленном частью девятой статьи 127 АППК в бесспорном порядке.

"При принятии данного решения суд исходил из того, что, согласно статье 11 Закона "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК", сессия маслихата правомочна, если на ней присутствуют не менее 2/3 от общего числа депутатов. Соответственно, 2/3 от общего числа депутатов маслихата города Семей в количестве 24 человек составляет 16 депутатов. Согласно протоколу сессии маслихата города Семей в заседании 30 июля 2021 года участвовали 16 депутатов.

Однако суд, исследовав представленные сторонами доказательства, установил, что фактически на сессии принимали участие только 14 депутатов маслихата. Согласно пункту 5 статьи 7 указанного Закона, решения маслихатов, не соответствующие Конституции и законодательству РК, отменяются самим маслихатом либо в судебном порядке. При указанных обстоятельствах суд решил, что оспариваемая сессия была проведена в отсутствии кворума, поэтому в этой части иск был признан обоснованным", - прокомментировали в суде.

Решение ещё не вступило в законную силу и маслихат вполне может его опротестовать. Тем не менее, довольно интересный прецедент, когда депутаты идут против решения коллег, считая их действия неправомочными. Кроме Семея на данный момент таких случаев нигде не зарегистрировано. Если эксцессы и случаются, до суда и тем более широкой общественности они не доходят, всё решается в кулуарах власти.

Иллюстративное фото из открытых источников.