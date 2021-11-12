В минувшую среду в Костанае подписан первый договор гарантирования в онлайн-режиме между Фондом «Даму», АО "First Heartland Jusan Bank" и ТОО «Костанай DWT/ДВТ».

Подписание договоров гарантий между представителем МСБ, банком и АО Фонд «Даму» теперь доступно онлайн, посредством ЭЦП.

- Это очень важная и значимая для наших предпринимателей функция: подписание договоров по предоставлению гарантий - онлайн. Она позволит сделать процедуру прозрачной, минимизировать физический контакт, оптимизировать время для предпринимателей, реализующих бизнес-проекты прежде всего в отдаленных регионах. 72% всех заявок на получение гарантий мы получаем онлайн, и, соответственно, все эти предприниматели хотят и договора подписывать удаленно. За три квартала 2021 года мы одобрили 12,4 тысячи заявок на получение гарантий. Это в 1,7 раза больше, чем за весь прошлый год, – пояснила Гаухар Бурибаева, Председатель Правления Фонда «Даму».

Процесс подачи онлайн-заявок введен еще в 2016 году и обеспечивает прозрачность, благодаря статусам, получаемым предпринимателем в личном кабинете. А теперь реализована и другая инициатива Фонда «Даму» - по подписанию договоров гарантий.

Возможность подписания договоров с применением ЭЦП по другому финансовому инструменту – субсидированию, в Фонде «Даму» была введена еще в 2019 году. Это позволило существенно упростить и ускорить сроки подписания договоров сторонами до одного рабочего дня. Надо отметить, предприниматели Фонда по достоинству оценили опцию. Количество документов, подписанных онлайн с применением ЭЦП в 2019 году, составило 1700, в 2020 году – 23000, а по итогам трех кварталов 2021 года достигло 36800 договоров и дополнительных соглашений к ним.

Благодаря максимальной автоматизации всех процессов Фонд «Даму» смог не только охватить весь поток обращений, но и существенно ускорить процесс обслуживания заявителей.

При этом Фонд «Даму» уменьшил административные расходы и оптимизировал штат сотрудников.

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