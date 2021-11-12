Исключением станет вывоз бензина в баках, предусмотренных заводом-изготовителем, а также в отдельных ёмкостях объёмом не более 20 л, передает Informburo.kz.

Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз бензина за пределы государства автотранспортом, говорится в совместном приказе Министерства энергетики, Министерства финансов, МВД и КНБ.

Запрет начнёт действовать с 21 ноября.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из Казахстана автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826), за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных ёмкостях объёмом не более 20 л", – говорится в приказе.

Запрет ввели после того как участились факты вывоза дешёвого казахстанского бензина в Россию. Владельцы легковых автомобилей пользовались разницей в цене и перепродавали бензин в РФ.