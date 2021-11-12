В Атырау, на площадке баскетбольного зала «Jysan Arena», состоялась первая встреча двухматчевой серии игр регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между местным клубом «Барсы Атырау» и костанайским «Тоболом».

Под кольцом «Барсов Атырау» Антон Быков / Фото nbf.kz

Для серебряного и бронзового призеров прошлого чемпионата это был первый очный поединок в сезоне. А по результатам противостояния определится, кто из этих команд займет вторую строчку турнирной таблицы после первого круга.

Костанайские баскетболисты, поделив перед этим очки в Актау в матчах с «Каспием», очень активно начал встречу, поведя в счете усилиями Максима Воейкова. Благодаря точным броскам капитана «Тобола» Шаима Куанова, Антона Быкова и Павла Ильина к середине первой четверти атыраусцы уступали гостям 9 очков - 6:15. Но хозяева взвинтили темп и вышли вперед, ведя в счете за полторы минуты до окончания игрового отрезка - 19:15. В оставшееся время броски с игры у игроков обеих команд не достигали цели, а вот за два фола хозяев свои штрафные броски у «Тобола» реализовали Рустам Валиев и Куанов, и команды завершили четверть вничью - 19:19.

Наставник «Тобола» Тимур Султанов руководит игрой своей команды / Фото nbf.kz

Начало второй четверти больше удалось атырауским баскетболистам, которые менее чем за две минуты оторвались на пять очков - 24:19. Но за минуту Быков и Аскар Ахметжан восстановили равновесие, после чего гости вышли в лидеры, в том статусе и ушли на большой перерыв - 41:44.

Большую часть игрового времени в третьей четверти хозяева площадки медленно, но верно сокращали свое отставание. А после того, как за минуту до окончания десятиминутки счет в пятый раз за четверть стал равным - 63:63, «Барсы» пополнили свою копилку еще тремя очками и ушли на последний перерыв лидерами - 66:63.

Легкий форвард «Тобола» Павел Ильин (№6) против американского атакующего защитника «Барсов Атырау» Джордана Уатсона / Фото nbf.kz

Как показала заключительная четверть, этот трехочковый барьер гости сократить больше не смогли. Более того, атырауские баскетболисты, уверенно стартовавшие в четвертом игровом отрезке, дважды доводили разницу в счете в свою пользу до 16 очков - 83:67 и 88:72. В заключительные три минуты костанайцы смогли набрать 12 очков - на десять очков больше соперника, но этого для победы не хватило. Финальный свисток судьи международной категории FIBA Евгения Михеева из Нур-Султана, обслуживавшего баскетбольный турнир на Олимпиаде-2020 в Токио, зафиксировал победу «Барсов Атырау» - 90:84 (19:19, 22:25, 25:19, 24:21).

С мячом Максим Воейков / Фото nbf.kz

Самым результативным игроком в составе БК «Тобол» стал Антон Быков, на счету которого 24 набранных очка. Максим Воейков набрал 17, Шаим Куанов - 14, Павел Ильин и Аскар Ахметжан - по 10, Рустам Валиев - 4, Даниель Альбрант - 3 и Глеб Жуков - 2.

Сегодня команды проведут второй поединок двухматчевой серии, начало игры в 20:00.