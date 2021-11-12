Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) объявил об объединительном бое с обладателем пояса WBA Super в этом же дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото instagram.com/gggboxing

Поединок состоится 29 декабря в Японии.

"Big Drama в Японии. Увидимся 29 декабря", - написал GGG в Instagram.

Для GGG, который уже проводит тренировочный лагерь, поединок в Японии станет первым в рамках обновленной сделки с DAZN и первым в 2021 году.

GGG отметил, что фанатов ждет отличный бой.

"Я очень рад, что привезу Big Drama Show в Японию, страну, где бокс очень популярен. Мурата - выдающийся чемпион. Это будет особенный вечер, когда мы встретимся на ринге, чтобы объединить наши титулы. Мы собираемся подарить фанатам отличный бой", - цитирует Головкина DAZN.

Риота Мурата рассказал, что всю карьеру шел к поединку с GGG.

"Я чувствую, что вся моя любительская и профессиональная боксерская карьера была подготовкой к бою с Геннадием Головкиным. Этот бой определит мое место в среднем весе и истории бокса. Геннадий Головкин долгое время был знаменосцем среднего веса. Для меня он до сих пор не побежден. Я его очень уважаю.

Прошло уже почти два года с момента моего последнего боя из-за пандемии, но я потратил это время с пользой, очень усердно работая с моими тренерами над улучшением моей физической формы и добавлением большей мощности моим ударам. Я так горжусь, что Япония принимает этот бой. Для меня это большая честь", - цитирует боксера DAZN.

Ранее стало известно, что поединок примет Saitama Super Arena в Токио. Ожидается, что он состоится в полдень по местному времени, так как его нужно будет транслировать вечером по американскому времени.