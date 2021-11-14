Вполне нормально и естественно, что с возрастом и приобретением определённого житейского опыта человека уже меньше удивляют и поражают жизненные ситуации, слова или поступки людей порой обделённых какими-то властными полномочиями.

Однако нет же! Высокопоставленный чиновник в ранге заместителя министра энергетики заявляет, что в республике резко возросло количество потребляемой электроэнергии, и прогнозирует дальнейший рост. Соответственно, может возникнуть ее дефицит. Далее, по цепочке, приобретение мощностей в соседних республиках и, как следствие, повышение тарифа.

Казалось бы, на первый взгляд, есть повод для оптимизма – начали тратить много энергии, значит растут экономика и производство. Значит, растёт благосостояние республики и народа, жить станем лучше, жить станем веселее!

И тут появляется повод для удивления (поражения, возмущения, негодования и т. д.).

Оказывается, резкое повышение потребления электроэнергии связано с новой «отраслью промышленности » в республике – развитием майнинговых ферм. При слове «ферма» у меня, как сейчас пренебрежительно некоторые говорят, «совка» - то есть человека из СССР, сразу же перед глазами встают наши огромные совхозные базы с крупным рогатым скотом, сотнями телят, у кого-то птицефермы, у кого-то кролиководческие. Полез в вездесущий «Яндекс». Выяснил, что майнинг – это процесс добычи электронных денег, криптовалюты при помощи вычислений на специальных компьютерах, которые объединены сетью. Короче, майнить – добывать криптовалюту, биткоины. Всё просто как апельсин. Чем выше вычислительная мощность (энергопотребляемость) компьютера, тем выше вероятность получения прибыли владельцем. При этом «ферма» работает в режиме 24х7 – круглосуточно! Это вам не щи лаптями хлебать!

Купил компьютеры, настроил оборудование в сети и вуаля - подсчитывай барыши! Рекомендаций масса - можешь майнить в одиночку, можешь даже в «пуле», своеобразной артели. Последнее слово опять вызвало ассоциацию с трудовой крестьянской артелью давних колхозных времён…

Относительно новый бизнес, судя по сообщениям мировых СМИ, захватил тысячи людей во всех странах, курс биткоина скачет, далеко оставив позади стоимость общепризнанных мировых валют. Мне это чем-то напоминает времена «золотой лихорадки» в произведениях Джека Лондона. Знаю людей, которые бросили, казалось бы, успешную карьеру с хорошими перспективами служебного роста и ушли в этот «бизнес». Наверняка не от хороших условий нынешней госслужбы.

Кстати, по информации того же чиновника, на территорию нашей республики многие «фермеры» перебрались из соседнего Китая, где, внимание, эта деятельность категорически запрещена! А у нас они, дескать, работают на законных основаниях.

О дальновидности китайской политики, об их умении строить долгосрочные планы и видеть перспективу ходят легенды. Значит, они видят для себя потенциальную угрозу в этих «фермерах», а у нас – добро пожаловать!

Невольно возникает вопрос – а где же наши соответствующие компетентные органы? Или мы набили руку разгонять единичные пикеты на площадях? Быть может, пришла и нам пора немного подумать наперёд за наших внучат…? Когда нам говорят, что деятельность осуществляется на законных основаниях, ттут же понимаешь, что законы пишутся такими же, как мы, людьми со своими интересами, что кто-то их лоббирует ну и т. д. А есть ещё масса подзаконных актов, имеющих почти такую же силу!

«Фермерские» хозяйства - оно, конечно, хорошо, но, может быть, пора немного осветить дороги нашим школярам в ранние зимние вечера и улицы наших далёких и не очень аулов…