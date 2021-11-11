Финансовая безопасность - это то, ради чего люди учатся, работают, заводят семьи, детей и даже рискуют в бизнесе. Все хотят иметь уверенность в завтрашнем дне и один из главных факторов такой уверенности - счет в банке на приличную сумму. Но как же накопить достаточное количество средств, чтобы “спать спокойно”?

Работа и образование

Выбирая профессию, каждый из нас думает не только о романтической стороне будущего призвания, но так или иначе связывает его с деньгами, поэтому хорошее образование, которое поможет получить высокооплачиваемую работу - часто залог финансового благополучия на всю жизнь.

Конечно, важную роль здесь играет и здоровое честолюбие и желание двигаться вверх по карьерной лестнице.

Инвестиции

Инструмент сегодня помогает многим чувствовать себя в финансовой безопасности. Многие бизнесы, стартапы и даже небольшие “крафтовые” производители чего-то необычного или вкусного со временем могут развиться в нечто большее и способность увидеть в небольшой компании потенциал крупного перспективного предприятия дорогого стоит.

Конечно, финансовые вложения в бизнес - это своего рода лотерея, так как компания, в которую вы инвестировали, может обанкротиться . Но если все хорошо и бизнес растет и развивается, то вместе с ним растут доходы акционеров.

Если некоторые средства, которые можно было бы вложить в бизнес, есть, но нет понимания, как это делается, можно прибегнуть к помощи управляющих компаний, которые помогают инвесторам вкладывать средства и получать стабильную прибыль (за разумные комиссионные).

Банковский депозит

Еще один широкоиспользуемый инструмент, который позволяет не только сохранить, но и приумножить сбережения. Несмотря на то, что большинство банков предлагают ограниченные по сроку действия депозитные программы, никто не запрещает поочередно пользоваться несколькими финансовыми компаниями, чтобы депозит работал годами.

Страховые компании

Вариант, который позволяет отложить средства на безбедную старость и обезопасить себя на случай болезни или травмы - накопительная страховая (или пенсионная) программа, массу вариантов которых предлагают страховые компании.

Заключая договор со страховщиками, стоит понимать, что требования к вкладчику будут достаточно серьезными и такие вещи, как задержка платежа, невозможность оплачивать взносы достаточно длительный период и т.д. не работает. Все должно быть четко в срок. Тогда через 20-25 лет (срок действия договора) вкладчик сможет наслаждаться путешествиями на пенсии.

Соблюдать условия такого договора, даже если нужно суммы прямо сейчас нет в наличии, поможет микрокредит, сегодня можно без проблем получить небольшой займ без залогов и поручителей, а сравнить условия, на которых предоставляется такой кредит, можно в специальном сервисе, например MyCredy.

MyCredy не является финансовым учреждением и не выдаёт микрокредиты. MyCredy предоставляет бесплатную информацию о финансовых продуктах и услугах.

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