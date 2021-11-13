10 ноября 2021 года руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Нурболат Айдапкелов на заседании правительства сообщил о завершении национальной переписи населения 2021 года. По его словам онлайн-опросы прошли 42,5%, а сплошным обходом охвачены 57,5% населения.

Откровенная и наглая ложь! Смею так утверждать не только потому, что ко мне никто не приходил, а потому, что и соседей никто не опрашивал. Ни я, ни они онлайн-перепись не проходили. Ради справедливости надо сказать, что раньше приходила девушка и, как она пояснила - в рамках предварительной переписи, записала ФИО и социальное положение. Больше никто не приходил, так что на вопросы наподобие «из какого материала построен ваш дом» или вообще некорректного «сколько у вас родилось мертвых детей» мне отвечать не пришлось. Потому я и утверждаю, что руководитель, как и сама статистика, врут.

Кстати, вранье присуще вообще нашей власти. Чего стоит заявление министра национальной экономики РК о том, что он на всю семью тратит на продукты 50-60 тысяч тенге в месяц. И это при наших ценах? Или откуда Елбасы взял, что семья, где работают два человека, получает 500 тысяч тенге? Это говорит об одном: наши высшие чиновники и крупные бизнесмены из своего роскошества не видят и не знают реальной жизни.

Или возьмем заявление председателя Нацбанка РК Ерболата Дасаева на этом же заседании правительства. Из него следует, что годовая инфляция в Казахстане перестала расти. И это может быть только у нас - когда цены растут, а инфляция снижается.

Да что тут говорить, когда в самом Нацбанке во вранье запутались. Портал Sputnik.kz днем раньше, 9 ноября 2021 года, приводит заявление заместителя директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Дениса Чернявского: «На фоне удорожания недвижимости, продуктов и непродовольственных товаров казахстанцы стали экономить на еде, меньше откладывать и больше брать потребительские кредиты». И действительно, по итогам первого полугодия потребление баранины сократилось на 10,6%, мясо кур на 4,4 % и так далее. Не дай бог дожить до времен Дракулы, который запер в доме всех нищих и поджег. Таким образом он избавил и их, и страну от бедности.

Так кому верить? У нас инфляция остановилась или растет? Почему растут потребительские кредиты? Материальное положение огромной массы нашего народа яснее ясного: одни долги без близкой возможности с ними разделаться. А нам врут, что все хорошо.

Советский поэт Давид Самойлов как-то сказал: «Уже такое наболтано, наговорено, насказано, наоткровенничано, что так запросто не расхлебать». Если сюда добавить - наврано, то будет как раз про нас.

Власть потеряла ясное представление, где кончается правда и начинается ложь. А ведь всегда считалось, что ложь - самая гадкая вещь, поэтому надо говорить правду или молчать. Молчать правительство не может, ведь надо создавать видимость усиленной деятельности. Не зря уже объявлено, что в 2022 году будет разработан 31 законопроект. Думаю, они просто добавятся к не работающим программам и реформам.

Говорят, что время - это та ткань, из которой шьется жизнь. У нас настало какое-то мутное время. Не думаю, что из лжи можно сшить хорошую жизнь.