В селе Жалтырколь Костанайской области зарегистрирован случай заболевания сибирской язвой одной головы КРС, сообщает Agroqogam.kz. В связи с этим на территории ТОО «Баталинское» произведен вынужденный забой животного. Всего в очаге находилось 166 голов.

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Решением акима Архангельского сельского округа в хозяйстве введен карантин, который, предположительно, будет снят уже на следующей неделе.

«Факт был выявлен 26 октября. Падежа поголовья нет. Обстановка сейчас стабильная. Как и положено, была проведена дезинфекция», – рассказал руководитель Управления ветеринарии акимата Костанайской области Акат Шектыбаев.