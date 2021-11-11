Разработать законопроект для регулирования вопросов погребения, размещения и содержания кладбищ предложил депутат Сената, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Сенатор Едил Мамытбеков в своем депутатском запросе премьер-министру Аскару Мамину озвучил проблемы, касающиеся захоронений и содержания кладбищ. Он напомнил, что еще в 2017 году сенатор Ольга Перепечина озвучивала запрос о необходимости разработки законопроекта "О погребении и похоронном деле". Однако, как подчеркнул сенатор, профильные госорганы этот вопрос проигнорировали и заволокитили.

Между тем, по словам Мамытбекова, отсутствие законодательного акта сейчас "может привести к проблемам в будущем".

"В Казахстане стали появляться частные фирмы, оказывающие ритуальные услуги. Их количество растет как на дрожжах. Принятие закона позволит не только контролировать такую важную отрасль, но и сделать ее доступной. По мнению экспертов, отсутствие законодательного акта, регулирующего вопросы погребения, приводит к различным правонарушениям. Не исключены факты криминального захоронения, ведение незаконного бизнеса, отсутствует четкий регламент эксгумации и захоронения", - подчеркнул сенатор.

Депутат попросил премьер-министра дать поручение профильным ведомствам принять меры по разработке законодательного акта, регулирующего общественные отношения в сфере захоронения, размещения и содержания кладбищ.