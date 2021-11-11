Для того, чтобы это можно было сделать легко и официально, в Костанайской области запустили Call-центр для водителей автомобилей, завезенных из России. Он начал работу в департаменте полиции Костанайской области.

Фото Tengrinews.kz/Тұрар Қазанғапов

- Теперь любой житель Костанайской области по телефону 8 (7142) 55-81-28 может задать вопрос касательно эксплуатации и регистрации транспортного средства, ввезенного из Российской Федерации, а также проверить по учетным данным МВД регистрацию своего автомобиля в РФ, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Телефон Call-центра работает с 9:00 до 23:00.