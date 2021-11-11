Как можно проверить регистрацию автомобиля в базе РФ?
11 ноября 2021, 09:39 | Государство
Для того, чтобы это можно было сделать легко и официально, в Костанайской области запустили Call-центр для водителей автомобилей, завезенных из России. Он начал работу в департаменте полиции Костанайской области.
Фото Tengrinews.kz/Тұрар Қазанғапов
- Теперь любой житель Костанайской области по телефону 8 (7142) 55-81-28 может задать вопрос касательно эксплуатации и регистрации транспортного средства, ввезенного из Российской Федерации, а также проверить по учетным данным МВД регистрацию своего автомобиля в РФ, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Телефон Call-центра работает с 9:00 до 23:00.
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