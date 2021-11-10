Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Тобыле
10 ноября 2021, 16:51 | Общество
На ней жители и гости Костанайского района смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию, мясомолочную, плодоовощную и продукцию местных товаропроизводителей по ценам ниже рыночных на 20-30 %.
Фото из архива "НГ"
Торговля развернется по ул. Терешковой - на территории, прилегающей к стадиону «Затоболец». Дата проведения ярмарки - 13 ноября. Начало - в 9.00.
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