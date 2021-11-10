На ней жители и гости Костанайского района смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию, мясомолочную, плодоовощную и продукцию местных товаропроизводителей по ценам ниже рыночных на 20-30 %.

Фото из архива "НГ"

Торговля развернется по ул. Терешковой - на территории, прилегающей к стадиону «Затоболец». Дата проведения ярмарки - 13 ноября. Начало - в 9.00.